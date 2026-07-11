سرپرست معاونت گردشگری خراسان شمالی منصوب شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در حکم احمد دیناری خطاب به ابوالفضل اسماعیلی آمده است: «با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده، جنابعالی را به عنوان سرپرست معاونت گردشگری منصوب میکنم. انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، همافزایی با بخش خصوصی و برنامهریزی دقیق، در راستای توسعه صنعت گردشگری استان گامهای مؤثری برداشته شود.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی در ادامه این حکم بر استفاده از تمامی توان اجرایی، تعامل سازنده با دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی و نظارت دقیق بر تأسیسات گردشگری تأکید کرد.
این انتصاب با هدف تحول در برنامههای حوزه گردشگری، تقویت زیرساختهای رفاهی و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران و گردشگران در استان انجام شد.
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