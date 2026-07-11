۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵

سرپرست معاونت گردشگری خراسان شمالی منصوب شد

سرپرست معاونت گردشگری خراسان شمالی منصوب شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، با صدور حکمی ابوالفضل اسماعیلی را به عنوان سرپرست معاونت گردشگری این اداره‌کل منصوب کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در حکم احمد دیناری خطاب به ابوالفضل اسماعیلی آمده است: «با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده، جنابعالی را به عنوان سرپرست معاونت گردشگری منصوب می‌کنم. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، هم‌افزایی با بخش خصوصی و برنامه‌ریزی دقیق، در راستای توسعه صنعت گردشگری استان گام‌های مؤثری برداشته شود.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در ادامه این حکم بر استفاده از تمامی توان اجرایی، تعامل سازنده با دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی و نظارت دقیق بر تأسیسات گردشگری تأکید کرد.

این انتصاب با هدف تحول در برنامه‌های حوزه گردشگری، تقویت زیرساخت‌های رفاهی و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران و گردشگران در استان انجام شد.

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کد خبر 1405042001300
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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