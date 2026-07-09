۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۱

استاندار خراسان شمالی:

امروز تنها تشییع یک رهبر را شاهد نبودیم، بلکه تکثیر آرمان‌های او را دیدیم

امروز تنها تشییع یک رهبر را شاهد نبودیم، بلکه تکثیر آرمان‌های او را دیدیم

استاندار خراسان شمالی، در حاشیه آیین تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم گفت: امروز رهبر ما تنها تشییع نشد، بلکه به تعداد تشییع‌کنندگان، اندیشه و آرمان‌های او تکثیر شد و از دل این حضور عظیم، میلیون ها «خامنه‌ای» دیگر برای پاسداری از راه انقلاب برخاستند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهمن نوری پنجشنبه ۱۸ تیرماه با بیان اینکه نظام استکباری در محاسبات خود دچار خطایی بزرگ شده است، افزود: این شور، شعور، بصیرت و قلیان احساسات دینی و انقلابی مردم در تاریخ کم‌نظیر است و در هیچ برهه‌ای از تاریخ، چنین دلدادگی و وفاداری نسبت به رهبر و امام مشاهده نشده است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: این حضور پرشور، انقلاب اسلامی را جاودانه‌تر و استمرار راه آن را تضمین خواهد کرد.

نوری ادامه داد: حضور در آیین تشییع امام شهید، در میان سیل خروشان مردم برانگیخته و خونخواه سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، صحنه‌ای ماندگار از وحدت، ایمان و ولایت‌مداری ملت ایران را به نمایش گذاشت.

او تأکید کرد: امروز فقط شاهد تشییع پیکر امام شهید نبودیم، بلکه شاهد تکثیر آرمان‌های آن عبد صالح خدا و تجدید پیمان میلیون‌ها انسان با مسیر عزت، استقلال و مقاومت بودیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042001288
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha