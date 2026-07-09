به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهمن نوری پنجشنبه ۱۸ تیرماه با بیان اینکه نظام استکباری در محاسبات خود دچار خطایی بزرگ شده است، افزود: این شور، شعور، بصیرت و قلیان احساسات دینی و انقلابی مردم در تاریخ کمنظیر است و در هیچ برههای از تاریخ، چنین دلدادگی و وفاداری نسبت به رهبر و امام مشاهده نشده است.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: این حضور پرشور، انقلاب اسلامی را جاودانهتر و استمرار راه آن را تضمین خواهد کرد.
نوری ادامه داد: حضور در آیین تشییع امام شهید، در میان سیل خروشان مردم برانگیخته و خونخواه سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، صحنهای ماندگار از وحدت، ایمان و ولایتمداری ملت ایران را به نمایش گذاشت.
او تأکید کرد: امروز فقط شاهد تشییع پیکر امام شهید نبودیم، بلکه شاهد تکثیر آرمانهای آن عبد صالح خدا و تجدید پیمان میلیونها انسان با مسیر عزت، استقلال و مقاومت بودیم.
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