به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری بیان کرد: کارگاه آموزشی آداب میزبانی و فن بیان حرفهای باهدف ارتقای کیفیت خدمات و توانمندسازی سرمایه انسانی در صنعت گردشگری روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با همکاری مؤسسه آموزشی تهور با تدریس احمد اسکندری در محل تالار عمارت مفخم برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانشمالی گفت: ۸۰ نفر از مدیران و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری، راهنمایان گردشگری و کارکنان واحدهای گردشگری در این دوره آموزشی با مباحث کاربردی در زمینه اصول میزبانی حرفهای، فن بیان، مهارتهای ارتباط با گردشگران، شیوههای برخورد مؤثر با مخاطبان و ارتقای رضایتمندی گردشگران آشنا شدند.
دیناری در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه دورههای آموزشی در راستای ارتقای کیفیت خدمات، توانمندسازی سرمایه انسانی و افزایش سطح رضایتمندی گردشگران، از برنامههای مستمر ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی است و در آینده نیز با همکاری مراکز آموزشی دارای مجوز ادامه خواهد یافت.
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