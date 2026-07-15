به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری توسعه کسبوکارهای بومی، بهبود کیفیت خدمات گردشگری و ایجاد زنجیره تولید، آموزش و بازار از ضرورتهای حوزه گردشگری و صنایعدستی استان خواند و بیان کرد: این تفاهمنامه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خراسان شمالی منعقد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، تشکیل کارگروه تخصصی مشترک، تدوین اطلس مهارتی صنایعدستی و گردشگری استان بر پایه آمایش سرزمین و اجرای دورههای آموزشی در محیط واقعی کار در دستور کار قرار دارد.
دیناری افزود: طراحی بستههای آموزشی مشترک با مشارکت انجمنهای حرفهای، توسعه آموزشهای دوگانه، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از هنرمندان و مهارتآموختگان و پیگیری ایجاد قطب مهارتی صنایعدستی و گردشگری در استان از مهمترین تعهدات طرفین در این توافق است.
او خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه به مدت ۲ سال معتبر بوده و با توافق طرفین قابل تمدید است.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان شمالی در پایان گفت: اجرایی شدن این مفاد این تفاهم نامه، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه ظرفیتهای محلی و بهرهگیری از توانمندیهای مهارتی در جهت اشتغالزایی و رونق صنایعدستی و گردشگری خراسان شمالی محسوب میشود.
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