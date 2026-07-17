به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن پنجشنبه ۲۵ تیرماه در حاشیه بازدید از پروژه‌های بوم‌گردی روستای کانی‌کچگینه شهرستان روانسر، با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در مناطق روستایی اظهار کرد: روستای کانی‌کچگینه به واسطه طبیعت بکر، آب‌وهوای مطلوب و بافت فرهنگی منحصربه‌فرد، یکی از قطب‌های مهم گردشگری در منطقه اورامانات محسوب می‌شود که توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در آن، گامی اساسی برای ماندگاری گردشگر و تقویت معیشت جوامع محلی است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت خدمات‌رسانی و استانداردهای کیفی این دو واحد اقامتی، مشکلات و نیازمندی‌های بهره‌برداران مورد ارزیابی قرار گرفت.

او ادامه داد: حمایت از فعالان حوزه گردشگری در مناطق روستایی از اولویت‌های این معاونت است تا بتوانیم با رفع موانع موجود، شاهد افزایش کیفیت خدمات و جذب بیشتر گردشگران باشیم.

روشن با بیان اینکه بوم‌گردی‌ها تنها فضایی برای اسکان نیستند، تصریح کرد: این اقامتگاه‌ها باید به پایگاهی برای ترویج صنایع‌دستی، معرفی غذاهای سنتی و آداب‌ورسوم اصیل منطقه تبدیل شوند.

او افزود: هدف ما در اداره‌کل میراث‌فرهنگی این است که با ارائه مشاوره‌های تخصصی و تسهیل در صدور مجوزها، فرهنگ میزبانی اصولی را در تمامی نقاط مستعد استان نهادینه کنیم.

روشن در پایان با تأکید بر پتانسیل بالای شهرستان روانسر در جذب گردشگر، تاکید کرد: توسعه گردشگری در روستاهای هدف، نه تنها به اشتغال‌زایی پایدار کمک می‌کند، بلکه باعث احیای سنت‌های اصیل و حفاظت از هویت فرهنگی استان خواهد شد و ما آمادگی کامل داریم تا از طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت کنیم.

شهرستان روانسر به عنوان دروازه اورامانات در استان کرمانشاه از اهمیت بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است که در طول سال اقامتگاه‌های این شهرستان میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.

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