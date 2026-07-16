به‌گزارش میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در دیدار با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر محور اشکانی- ساسانی کرمانشاه، اظهار کرد: این مسیر با ثبت در فهرست یونسکو، جایگاهی منحصربه‌فرد در سطح جهانی پیدا خواهد کرد. با این حال، ثبت جهانی به‌تنهایی برای توسعه منطقه کافی نیست و نیازمند یک ساختار مدیریتی پویا، منسجم و مداوم برای تعریف پروژه‌های پیشتاز هستیم تا مردم نتایج ملموس آن را در معیشت و گردشگری منطقه مشاهده کنند.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ ملی و جهانی کشور با تأکید بر اینکه، باید از تجربیات موفق سایر استان‌ها در اجرای پروژه‌های زیرساختی بهره برد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، تعریف یک کارگروه مداوم با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای شتاب‌بخشی به طرح‌ها ضروری است.

عزیزی همچنین با اشاره به پتانسیل همکاری‌های منطقه‌ای گفت: می‌توان پروژه‌های همکاری مشترکی میان کرمانشاه و استان‌های همجوار م) تعریف کرد که با رویکردی مشابه، زمینه‌ساز جذب اعتبارات قابل‌توجه و ارتقای زیرساخت‌ها در ایوان مدائن و سایر محورهای تاریخی شود.

او با اعلام آمادگی برای انتقال تجربیات تخصصی در قالب یک رویکرد مشترک، تصریح کرد: با توجه به حضور تیم توانمند در استان و نگاه مدیریتی استاندار کرمانشاه، فرصت طلایی برای تحول در این حوزه فراهم شده است و ما آمادگی داریم تا با هم‌افزایی کامل، این مسیر را به سرانجام برسانیم.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ ملی و جهانی کشور در خاتمه با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام گرفته در خصوص پروژه تله‌کابین تاق‌بستان، افزود: اجرای این پروژه به‌لحاظ فنی امکان‌پذیر است، اما با توجه به قرارگیری در عرصه و حریم آثار تاریخی، رعایت ضوابط حفاظتی اولویت اصلی است. ما برای حفظ یکپارچگی حریم، توصیه کرده‌ایم مسیر اجرای پروژه به سمت شمال‌غرب تغییر یابد تا ضمن رعایت استانداردهای میراثی، خللی در مسیر اصلی پروژه ایجاد نشود.

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