به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن پنجشنبه ۲۵ تیرماه در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی با اشاره به اهمیت نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در اقتصاد گردشگری استان اظهار کرد: بوم‌گردی تنها یک فضای اقامتی نیست، بلکه بستری برای روایت فرهنگ، آداب و رسوم و هویت محلی است، از این‌رو، مدیریت صحیح این مراکز مستلزم بهره‌گیری از دانش روز و رعایت استانداردهای جهانی گردشگری است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در ادامه با تاکید بر مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی افزود: در این کارگاه تلاش شد تا بهره‌برداران با سرفصل‌های کلیدی شامل مدیریت عملیاتی، تکنیک‌های نوین بازاریابی، ارتقای کیفیت خدمات و همچنین ضرورت رعایت پیوست‌های فرهنگی و زیست‌محیطی آشنا شوند.

او ادامه داد: هدف ما این است که اقامتگاه‌های کرمانشاه علاوه بر حفظ اصالت، از منظر خدماتی نیز به مقصدی رقابت‌پذیر برای گردشگران تبدیل شوند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های حمایتی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، برگزاری چنین دوره‌هایی در دستور کار قرار گرفته است تا خلاءهای موجود در بخش مدیریت تخصصی مرتفع شود.

روشن در پایان افزود: توسعه پایدار گردشگری در روستاها و مناطق هدف، نیازمند بهره‌برداران متخصصی است که علاوه بر شناخت ظرفیت‌های محلی، با اصول حرفه‌ای میزبانی آشنا باشند.

در پایان این دوره، شرکت‌کنندگان ضمن تبادل نظر درباره چالش‌های پیش‌روی بهره‌برداری، بر لزوم تداوم این آموزش‌ها برای دستیابی به سطح مطلوبی از خدمات گردشگری تاکید کردند.

این کارگاه آموزشی بخشی از برنامه‌های جامع آموزشی استان کرمانشاه برای آمادگی هرچه بیشتر فعالان این حوزه در راستای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی است.

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