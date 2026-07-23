به‌گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد پنج‌شنبه یکم مرداد ۱۴۰۵ با همراهی علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، روح‌الله شهدادنژاد فرماندار و رحمت‌الله رحیمی‌پور شهردار راور، از آب‌انبار تاریخی حوض غیاث این شهر بازدید کردند و در این بازدید بر اهمیت مشارکت شهرداری و دستگاه‌های اجرایی در سامان‌دهی و احیای ابنیه تاریخی این شهر تاکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری شهر راور اظهار کرد: ابنیه تاریخی این شهر بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی منطقه به شمار می‌روند و حفاظت و احیا آنها نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مسئول و مجموعه مدیریت شهری است.

او افزود: شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدیریت شهری، می‌توانند در سامان‌دهی محیط پیرامونی بناهای تاریخی، بهسازی منظر شهری و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای احیا و بهره‌برداری از این بناها نقش موثری ایفا کنند.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: هم‌افزایی میان میراث‌فرهنگی و شهرداری راور می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک برای حفاظت و احیا ابنیه تاریخی و همچنین معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت آب‌انبار تاریخی حوض غیاث گفت: آب‌انبارها از جمله عناصر مهم معماری بومی مناطق کویری و کم‌آب هستند که علاوه بر ارزش تاریخی و معماری، بیانگر دانش و تجربه گذشتگان در مدیریت منابع آب محسوب می‌شوند و می‌توان با مرمت و احیای اصولی، زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این بناها را فراهم کرد.

در ادامه این بازدید، وضعیت آب‌انبار تاریخی حوض غیاث و ظرفیت‌های موجود برای سامان‌دهی، مرمت و احیا آن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای صیانت از ابنیه تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری شهر راور تاکید شد.

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