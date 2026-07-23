۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تاکید کرد

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و شهرداری در سامان‌دهی ابنیه تاریخی شهر راور

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و شهرداری در سامان‌دهی ابنیه تاریخی شهر راور

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان بر ضرورت هم‌افزایی و مشارکت شهرداری راور در سامان‌دهی و احیا ابنیه تاریخی این شهر تاکید کرد و گفت: همکاری و تعامل مجموعه مدیریت شهری با میراث‌فرهنگی می‌تواند روند حفاظت، مرمت و احیا بناهای تاریخی راور را شتاب بخشد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد پنج‌شنبه یکم مرداد ۱۴۰۵ با همراهی علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، روح‌الله شهدادنژاد فرماندار و رحمت‌الله رحیمی‌پور شهردار راور، از آب‌انبار تاریخی حوض غیاث این شهر بازدید کردند و در این بازدید بر اهمیت مشارکت شهرداری و دستگاه‌های اجرایی در سامان‌دهی و احیای ابنیه تاریخی این شهر تاکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری شهر راور اظهار کرد: ابنیه تاریخی این شهر بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی منطقه به شمار می‌روند و حفاظت و احیا آنها نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مسئول و مجموعه مدیریت شهری است.

 او افزود: شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدیریت شهری، می‌توانند در سامان‌دهی محیط پیرامونی بناهای تاریخی، بهسازی منظر شهری و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای احیا و بهره‌برداری از این بناها نقش موثری ایفا کنند.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: هم‌افزایی میان میراث‌فرهنگی و شهرداری راور می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک برای حفاظت و احیا ابنیه تاریخی و همچنین معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر باشد.  
مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت آب‌انبار تاریخی حوض غیاث گفت: آب‌انبارها از جمله عناصر مهم معماری بومی مناطق کویری و کم‌آب هستند که علاوه بر ارزش تاریخی و معماری، بیانگر دانش و تجربه گذشتگان در مدیریت منابع آب محسوب می‌شوند و می‌توان با مرمت و احیای اصولی، زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این بناها را فراهم کرد.

 در ادامه این بازدید، وضعیت آب‌انبار تاریخی حوض غیاث و ظرفیت‌های موجود برای سامان‌دهی، مرمت و احیا آن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای صیانت از ابنیه تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری شهر راور تاکید شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050100015
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha