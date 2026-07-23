به‌گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان پنج‌شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ با همراهی علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، روح‌الله شهدادنژاد فرماندار و رحمت‌الله رحیمی‌پور شهردار راور از خانه تاریخی فخری بازدید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری شهرستان راور اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی و تبدیل آن‌ها به فضاهای گردشگری می‌تواند ضمن حفاظت و احیا این آثار، به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.

او افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه گردشگری است و مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان از حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های گردشگری و احیا بناهای تاریخی حمایت می‌کند.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: خانه تاریخی فخری نمونه‌ای ارزشمند از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در حفاظت و احیا بناهای تاریخی است که در حال حاضر به همت بخش خصوصی در حال مرمت و آماده‌سازی برای بهره‌برداری با کاربری گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: هدف ما این است که با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهرستان، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری را فراهم کنیم تا از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی راور در مسیر توسعه پایدار گردشگری بهترین استفاده به عمل آورده شود.

او خاطرنشان کرد: احیا بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی، الگویی موثر برای پیوند میان حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری است و می‌تواند ضمن حفظ اصالت و هویت بنا، زمینه ایجاد زیرساخت‌های جدید و ارائه خدمات مناسب به گردشگران را فراهم کند.

در ادامه این بازدید، روند مرمت و آماده‌سازی خانه تاریخی فخری و ظرفیت‌های این بنا برای بهره‌برداری گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان راور تاکید شد.

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