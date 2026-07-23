به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد پنج‌شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از آب‌انبار تاریخی حاج یوسف شهر راور، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان و برنامه‌ریزی برای احیا و بهره‌برداری مناسب از بناهای تاریخی این شهرستان تاکید کرد.

در این بازدید که با همراهی علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، روح‌الله شهدادنژاد فرماندار راور و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان راور انجام شد، ظرفیت‌های این بنای تاریخی و راهکارهای احیا و بهره‌برداری از آن مورد بررسی قرار گرفت.

محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی شهرستان راور اظهار کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی و احیا بناهای تاریخی، علاوه بر حفظ هویت و اصالت فرهنگی هر منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی جوامع محلی باشد.

محسن‌نژاد افزود: برای احیا ابنیه تاریخی راور، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مدیریت شهرستان ضروری است و با ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مرتبط، می‌توان روند مرمت، احیا و بهره‌برداری از این بناها را شتاب بخشید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اینکه آب‌انبارهای تاریخی بخشی از میراث ارزشمند معماری و دانش بومی مناطق کویری و کم‌آب محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: آب‌انبار حاج یوسف شهر راور نیز به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی این شهرستان، ظرفیت مناسبی برای احیا و تعریف کاربری متناسب با ویژگی‌های بنا و نیازهای فرهنگی و گردشگری منطقه دارد.

در ادامه این بازدید، حاضران ضمن بررسی وضعیت موجود آب‌انبار حاج یوسف، درباره ظرفیت‌های این بنای تاریخی، ضرورت حفاظت و مرمت آن و راهکارهای مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند احیا و بهره‌برداری از این اثر تاریخی بحث و تبادل نظر کردند.

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