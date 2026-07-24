به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ در جریان بازدید علیاصغر ذاکری هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و روحالله شهدادنژاد فرماندار راور از کاروانسرای تاریخی دربند، با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و گردشگری شهرستان راور اظهار کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از بناها و آثار تاریخی شاخص و قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی و گردشگری، از ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: کاروانسرای تاریخی دربند یکی از بناهای ارزشمند شهرستان راور است که میتواند با برنامهریزی مناسب، مرمت و ساماندهی و تعریف کاربریهای متناسب با شان تاریخی بنا، به یکی از مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شود.
او با تاکید بر ضرورت توجه جدی به حفاظت و احیا ابنیه تاریخی راور بیان کرد: رویکرد ادارهکل میراثفرهنگی کرمان، بهرهگیری از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی، مدیریت شهرستان و بخش خصوصی برای حفاظت، احیا و بهرهبرداری اصولی از بناهای تاریخی است.
محسننژاد در ادامه بیان کرد: احیا بناهای تاریخی، تنها به معنای مرمت کالبدی این آثار نیست، بلکه باید با ایجاد زمینه برای حضور گردشگران، رونق کسبوکارهای محلی، توسعه صنایعدستی و تقویت زیرساختهای گردشگری همراه شود تا این بناها بتوانند در فرآیند توسعه پایدار شهرستان راور نقشآفرینی کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی راور، ساماندهی و احیا بناهای تاریخی این شهرستان میتواند در کنار معرفی جاذبههای گردشگری، زمینهساز افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی منطقه باشد و امیدواریم با همکاری مجموعه مدیریت استان و شهرستان، شاهد اقدامات موثرتری در این حوزه باشیم.
در این بازدید، ظرفیتهای تاریخی و معماری کاروانسرای دربند و همچنین راهکارهای حفاظت، مرمت، ساماندهی و بهرهبرداری از این بنای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.
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