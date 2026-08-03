حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی، ضامن ماندگاری هویت فرهنگی کرمان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهری جوادی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه میراث‌فرهنگی اظهار کرد: کرمان یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور از نظر برخورداری از آثار و بناهای تاریخی است و بخش قابل توجهی از هویت فرهنگی و تاریخی این سرزمین در معماری و بافت‌های تاریخی آن متجلی شده است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی کرمان افزود: بناهای تاریخی، بخشی از شناسنامه فرهنگی شهرها و روستاهای استان هستند و حفاظت از آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، پایش و رسیدگی تخصصی است، زیرا هرگونه غفلت از وضعیت این بناها می‌تواند به فرسودگی و از دست رفتن بخشی از اصالت و ارزش‌های تاریخی آن‌ها منجر شود.

او با بیان اینکه مرمت باید بر اساس اصول علمی و ضوابط تخصصی میراث‌فرهنگی انجام شود، تصریح کرد: در اجرای طرح‌های مرمتی، حفظ اصالت بنا، استفاده از مصالح متناسب با ساختار تاریخی اثر و رعایت اصول فنی و معماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌کنیم اقدامات حفاظتی و مرمتی با نگاه کارشناسی و با هدف حفظ ارزش‌های اصیل آثار انجام شود.

جوادی در ادامه بیان کرد: سامان‌دهی ابنیه تاریخی نیز در کنار حفاظت و مرمت، نقش مهمی در احیا ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان دارد، بناهای تاریخی در صورت مرمت اصولی و تعریف کاربری متناسب، می‌توانند به فضاهایی پویا و اثرگذار در زندگی امروز تبدیل شوند و ضمن حفظ هویت تاریخی، زمینه رونق گردشگری و توسعه اقتصادی جوامع محلی را فراهم کنند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به اهمیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، جوامع محلی و بخش خصوصی در حفاظت از میراث‌فرهنگی گفت: صیانت از آثار تاریخی یک مسئولیت جمعی است و تحقق این مهم نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است.

او خاطرنشان کرد: حفاظت از بناهای تاریخی، یک اقدام صرفا عمرانی نیست، بلکه فرآیندی فرهنگی برای انتقال ارزش‌های تاریخی و هویتی به نسل‌های آینده است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با جدیت، حفاظت، مرمت و سامان‌دهی آثار تاریخی را در دستور کار دارد.

جوادی در پایان تاکید کرد: هر بنای تاریخی که حفظ و احیا می‌شود، بخشی از هویت کرمان برای آیندگان ماندگار خواهد شد و تلاش ما این است که با حفاظت هدفمند و مرمت اصولی، زمینه استمرار حیات این میراث ارزشمند و بهره‌مندی نسل امروز و فردا از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آنها فراهم شود.

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