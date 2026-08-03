به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مجید فاریابی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ با اعلام خبر حفاری غیرمجاز نافرجام در شهرستان جیرفت بیان کرد: در پی دریافت گزارش و انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش‌های میدانی مستمر، موضوع فعالیت افراد مشکوک و انجام حفاری غیرمجاز در شهرستان جیرفت، در دستور کار نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت با حضور به‌موقع در محل، با مشاهده آثار حفاری غیرمجاز، اقدامات لازم را برای جلوگیری از ادامه فعالیت افراد سودجو انجام دادند که حفاران با مشاهده نیروهای حفاظتی، ضمن رها کردن آلات و ادوات حفاری، از محل متواری شدند.

او در ادامه بیان کرد: در این عملیات، تعدادی از آلات و ادوات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد و موضوع برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام در حال پیگیری است.

سرهنگ فاریابی اظهار کرد: شناسایی و دستگیری حفاران غیرمجاز با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای برخورد قانونی با متخلفان در حال انجام است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اینکه حفاظت از محوطه‌ها و آثار تاریخی استان کرمان با جدیت دنبال می‌شود، گفت: با هرگونه تعرض، تخریب و حفاری غیرمجاز در محوطه‌ها و عرصه‌های تاریخی استان به‌شدت برخورد خواهد شد و متخلفان پس از شناسایی و دستگیری، با شدیدترین برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

او با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی شهرستان جیرفت خاطرنشان کرد: این شهرستان از مهم‌ترین کانون‌های تمدنی ایران و دارای محوطه‌ها و آثار ارزشمند تاریخی و باستان‌شناختی است و صیانت از این میراث ارزشمند، نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم و دستگاه‌های مسئول است.

سرهنگ فاریابی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در محوطه‌ها و مناطق تاریخی شهرستان جیرفت، مراتب را در سریع‌ترین زمان به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا از وارد آمدن هرگونه آسیب به آثار و محوطه‌های تاریخی جلوگیری شود.

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