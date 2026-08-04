به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی طالبی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قم؛ حسین رضایینسب، مدیر منطقه یک شهرداری قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ از طرح ساماندهی سرای ملا حسین شهر قم بازدید کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این بازدید؛ به تشریح فعالیتهای انجامشده در سرای ملا حسین شهر قم پرداخت و بر لزوم ساماندهی سرای ملا حسین با همکاری دستگاههای ذیربط تأکید کرد.
بهزاد احمدی فارسانی گفت: سرای ملا حسین در مجاورت راسته بازار و میدان کهنه و در ارتباط با عناصر شاخص تاریخی و مذهبی از جمله مسجد جامع، مسجد و منار میدان کهنه، مدرسه جهانگیر خان، سردر مدرسه غیاثیه (پامنار) و امامزاده حمزه(ع) قرار دارد که بخشی از یک محور فرهنگیتاریخی بسیار با اهمیت در هسته اصلی شهر قم محسوب میشود.
همچنین مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قم، مدیر منطقه یک شهرداری قم و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم از بازار و میدان کهنه و منارههای سردر مدرسه غیاثیه (پامنار) بازدید به عمل آوردند.
سرای ملا حسین از آثار دوره قاجار است که یکم آذر سال ۱۳۸۸ با شماره ۲۷۸۰۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در شهر قم، محله پامنار، خیابان آیتالله طالقانی (آذر)، کوچه شماره ۷۳، در نزدیکی میدان کهنه و بازار کهنه (از دیگر آثار تاریخی قم) قرار دارد. سرای ملا حسین از اهمیت اقتصادی و تجاری خاصی برخوردار است و یکی از جاذبههای تاریخی و گردشگری این شهر محسوب میشود و شامل سَردَر و دالان ورودی، حیاط و حجرههای متعدد است.
بازار کهنه نیز با عمر بیش از ۶۰۰ سال، قدمت آن به دوران صفویه و قاجاریه باز میگردد که کارگاههای صنایعدستی از جمله سَرّاجی، خَراطی، نجاری، کاشیکاری، آهنگری، آبکاری و سفیدکاری مِس، رنگرزی سنتی، گیوهدوزی، منبتکاری و ... را در خود جای داده است. این بازار در سال ۱۳۷۶ با شماره ۱۹۳۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. همچنین منار مسجد میدان کهنه با قدمت دوران سلجوقی و قاجار در سال ۱۳۸۰ با شماره ۴۴۱۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
همچنین سَردَر و منارههای مدرسه غیاثیه (پامنار) نزدیک میدان کهنه است. سازه اصلی این بنا از آجر با تزیینات گچی و تلفیق آجر و کاشی در منارههاست، سَردَر به بلندی ۱۲ متر و دهانه و پهنای ۷ در ۴ متر بنا شده و این اثر تاریخی در سال ۱۳۷۷ با شماره ۲۱۲۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
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