پرچم حرم مطهر بانوی کرامت(س) تعویض شد

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین معنوی تعویض پرچم حرم مطهر بانوی کرامت(س) با پرچم عزای اباعبدالله الحسین(ع) عصر دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در آغاز ماه محرم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

این مراسم در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) و در فضایی آکنده از شور و ارادت به ائمه اطهار(ع) برگزار شد و عاشقان خاندان عصمت و طهارت(ع) در این مکان مقدس اجتماع باشکوهی را تشکیل دادند. خادمان حرم مطهر با حمایل‌های منقش به نام اهل بیت(ع) و حمل اسپندان، در فضایی معنوی زمینه برگزاری آیین استقبال از ماه محرم را فراهم کردند.

پرچم متبرک و اهدایی حرم مطهر امام حسین(ع) بر فراز یکی از گلدسته‌های حرم مطهر حضرت معصومه(س) به اهتزاز درآمد و فضای این مکان مقدس با صلوات و شعارهای حسینی حال و هوای خاصی به خود گرفت. پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت نیز به ‌عنوان نمادهای ملی و مقاومت اسلامی جلوه‌ای ویژه به فضای این آیین بخشیدند.

یکی از سخنرانان مذهبی در این مراسم، با اشاره به جایگاه عزاداری برای امام حسین(ع) گفت: عزای حضرت سیدالشهداء(ع) محدود به مسلمانان نیست؛ بلکه همه عالم در مصیبت آن حضرت(ع) شریک هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا صادقی واعظ اضافه کرد: هدف از توصیه به عزاداری تنها کسب ثواب و پاداش نیست؛ بلکه رسیدن به مرحله همراهی با امام و حرکت در مسیر حق است.

او خاطرنشان کرد: پیام اصلی کربلا ایستادگی در برابر ظلم و نپذیرفتن ذلت است و مکتب عاشورا فرهنگ مقاومت و عزت را به بشریت آموخته است.

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