به گزارش خبرنگار میراثآریا، از برگزیدگان مرحله استانی دومین دوره مسابقات قرآن و عترت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (ویژه کارمندان و خانوادههای ایشان) که به کوشش معاونت قرآن و عترت مرکز مقاومت بسیج وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در استان قم تقدیر شد.
این آیین تجلیل، با حضور صدیقه قاسمی معاون معاون قرآن و عترت مرکز مقاومت بسیج وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و معاونان و جمعی از کارمندان این ادارهکل برگزار شد.
در بخش ترتیل قرآن کریم؛ اسدالله قاسمی، محسن بیگلری، مهدی خراسانی، راضیه بابایی و فاطمه بادی به عنوان برگزیدگان معرفی و تقدیر شدند.
در بخش دعاخوانی، علیاصغر بهرامی، در بخش اذان، حسین فداییان، در بخش حفظ سوره فتح، سیده صدیقه احمدی، در بخش دلنوشته شهدا، هانیه بهرامی و در بخش نقاشی شهدا، سید امیرعلی طباطبایی به عنوان نفرات برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند. همچنین از شرکتکنندگان مرحله استانی این دوره از مسابقات و نیز مسابقات نهجالبلاغه تقدیر شد.
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