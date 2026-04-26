به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه مروی، روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست صمیمانه کارمندان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و آیین معارفه مشاور جدید مدیرکل در امور بانوان؛ با گرامیداشت دهه کرامت، بر نقش‌آفرینی فعال و اثرگذار بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور زنان و خانواده؛ یاد و خاطره شهیدان به ویژه رهبر شهید، حضرت امام خامنه‌ای(ره) را گرامی داشت و بر پیروی از راه شهداء و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مروی در بخش دیگر سخنان خود، با ابراز خرسندی از حضور دوباره در جمع کارمندان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با اشاره به ویژگی‌های قم افزود: قم به برکت وجود بانویی بزرگوار از خاندان پیامبر اکرم(ص) جایگاهی ممتاز یافته و این افتخاری برای مردم این دیار است.

او با تقدیر از عملکرد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: تحول ایجادشده در اداره‌کل استان قم در مدت کوتاه اخیر برای مجموعه وزارتخانه مشهود است و این روند پویا و رو به جلو، حاصل مدیریت هوشمندانه و همراهی کارمندان مجموعه است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور زنان و خانواده؛ با اشاره به ضرورت همدلی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اگر وفاق و همراهی میان نهادهای مختلف تقویت شود، روند پیشرفت امور با شتاب و کیفیت بیش‌تری دنبال می‌شود.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از مشارکت بانوان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حرفه‌ای گفت: حضور بانوان باید هم از نظر کمی و هم کیفی تقویت شود و حضوری اثرگذار و مبتنی بر محتوا باشد.

او با اشاره به نقش گسترده زنان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند، به ‌گونه‌ای که از مجموع بیش از ۵۸۰ هزار فعال دارای مجوز در حوزه صنایع‌دستی، حدود ۴۹۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور زنان و خانواده ادامه داد: همچنین بیش از نیمی از بدنه این وزارتخانه را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده ظرفیت گسترده زنان در این عرصه است.

مروی با اشاره به شرایط پس از جنگ اخیر خاطرنشان کرد: امروز نیازمند نشاط مضاعف و تلاش دوچندان برای بازگرداندن جامعه به پویایی و نشاط پیشین هستیم و هر فرد باید با انرژی بیش‌تر در مسیر پیشرفت کشور گام بردارد.

او همچنین با اشاره به حضور گسترده و حمایت‌آمیز مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی گفت: مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم، به ‌ویژه بانوان، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور زنان و خانواده؛ ضمن تبریک به مشاور جدید مدیرکل در امور بانوان، برای او در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی بانوان در سطوح مختلف مدیریتی تأکید کرد.

در پایان این نشست با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور زنان و خانواده؛ از خدمات سعیده طهوری در سمت مشاور امور بانوان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم تقدیر و تشکر و صدیقه احمدی به عنوان مشاور جدید مدیرکل در امور بانوان معرفی شد.

این جلسه با حضور فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد. عمار کاوسی معاون میراث‌فرهنگی، مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری، علی‌اصغر نجف‌پور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در جلسه مذکور حضور داشتند.

دهه کرامت از اول ذی‌القعده همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه(س) آغاز می‌شود و تا ۱۱ ذی‌القعده سالروز تولد امام رضا(ع) ادامه دارد و همچنین ششم ذی‌القعده روز بزرگداشت حضرت احمد ابن‌ موسی شاهچراغ(ع) است. امسال دهه کرامت، مصادف با ۳۰ فروردین تا ۹ اردیبهشت‌ماه است و نخستین روز از ماه ذی‌القعده، سالروز تولد حضرت فاطمه معصومه(س) روز دختر نامیده شده است.

حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در ۵ دی سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی به شماره ۱۲۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.‌

