به گزارش خبرنگار میراثآریا، سردار سیدقاسم قاسمی، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در سفر به شهر قم، با خانواده شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور و خانواده شهید دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتوگو کرد.
سردار سیدقاسم قاسمی مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور ایثارگران؛ با حضور در منزل پدری سپهبد عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با فرزند شهید، برادر و خانواده معظم ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین سردار قاسمی، با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، با همسر، دختر و خانواده معزز ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، سردار قاسمی ضمن تجلیل از صبر، استقامت و مجاهدتهای خانوادههای معظم شهداء و ایثارگران، سلام و درود مقام عالی وزارت، دکتر صالحیامیری را به خانوادههای محترم این شهداء ابلاغ کرد و برای آنان سلامتی، توفیق و شکیبایی روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در این دیدارها؛ مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور ایثارگران همراهی میکرد.
انتهای پیام/
نظر شما