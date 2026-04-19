۳۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۳

دیدار مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با خانواده‌های شهیدان موسوی و لاریجانی

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران؛ همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه کرامت در سفر به شهر قم، با خانواده‌ شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور و خانواده شهید دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار سیدقاسم قاسمی، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در سفر به شهر قم، با خانواده‌ شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور و خانواده شهید دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار سیدقاسم قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران؛ با حضور در منزل پدری سپهبد عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با فرزند شهید، برادر و خانواده معظم ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.

همچنین سردار قاسمی، با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، با همسر، دختر و خانواده‌ معزز ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد. 

در این دیدارها، سردار قاسمی ضمن تجلیل از صبر، استقامت و مجاهدت‌های خانواده‌های معظم شهداء و ایثارگران، سلام و درود مقام عالی وزارت، دکتر صالحی‌امیری را به خانواده‌های محترم این شهداء ابلاغ کرد و برای آنان سلامتی، توفیق و شکیبایی روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در این دیدارها؛ مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران همراهی می‌کرد.  

محمد امین زینلی
دبیر محمد آوخ

