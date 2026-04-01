به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی اظهار کرد: پخت سمنو به‌ عنوان یکی از آیین‌های کهن ایرانی و نماد همدلی و برکت، در موکب «جان من، ایران من» با مشارکت جمعی از خادمان و علاقه‌مندان به فرهنگ و سنت‌های ایرانی انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بیان کرد: در این برنامه حدود یک تُن سمنو با رعایت شیوه‌های سنتی تهیه و در فضایی معنوی و صمیمی میان مردم و زائران توزیع شد که با استقبال گسترده آنان همراه بود.

احمدی ادامه داد: احیای آیین‌های سنتی و معرفی آن‌ها به نسل جوان از اهداف برگزاری چنین برنامه‌هایی است و تلاش می‌کنیم، با همکاری نهادهای فرهنگی و مردمی، این میراث ارزشمند را زنده نگه داریم.

او خاطرنشان کرد: موکب «جان من، ایران من» با غرفه‌های متعدد و متنوعی در زمینه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مشارکت تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های فرهنگی و هنری و اصحاب هنر و رسانه در بلوار شهید صدوقی (زنبیل‌آباد)، نبش کوچه ۳۵ بر پا شده است. ‌

