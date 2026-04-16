تأکید استاندار قم‌ بر رفع مشکلات گردشگری با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، اکبر بهنامجو روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ در بازدید از سرای تاریخی ملاحسین در میدان کهنه شهر قم، با اشاره به میانگین کوتاه اقامت زائران در این استان، بر لزوم رفع مشکلات حوزه گردشگری و اقامتی با توسعه جاذبهها و مشارکت فعال بخش خصوصی تأکید کرد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: میانگین اقامت زائران در قم که عمدتاً برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) به این شهر سفر میکنند، تنها چهار تا پنج ساعت است که با توانمندیهای فراوان استان همخوانی ندارد.
او با اشاره به ضرورت افزایش مدت زمان اقامت زائران و گردشگران، خواستار توسعه جاذبههای گردشگری در کنار زیارت شد تا تأثیر بسزایی در اقتصاد استان قم داشته باشد.
بهنامجو تکمیل زیرساختهایی همچون فرودگاه را نیز از جمله اقدامهای ضروری در حوزه جذب گردشگر دانست و همچنین به ویژگیهای منحصر به فرد قم به عنوان «نمایشگاه تاریخ اسلام» اشاره و بر لزوم مهیاسازی فضاهای تاریخی موجود در استان تأکید کرد.
استاندار قم، احیای سرای تاریخی ملاحسین را گامی مؤثر در راستای افزایش اقامت گردشگران دانست و اظهار کرد: این طرح با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و شهرداری قم در حال انجام است.
او با بیان این که مرمتهای اولیه توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم انجام شده و فضا برای تحول و پذیرش زائران آماده است، ابراز امیدواری کرد که این مکان بتواند برای دو تا سه ساعت پذیرای مسافران و گردشگران باشد.
بهنامجو با تأکید بر این که بودجه تنها عامل توسعه نیست بلکه همت و مشارکت بخش خصوصی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف گردشگری دارد، از آمادگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و شهرداری قم برای همکاری با بخش خصوصی خبر داد.
استاندار قم با اشاره به نمونههایی مانند مجوز ساخت آکواریوم و سرمایهگذاری قابل توجه بخش خصوصی در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که با حمایت از افراد توانمند، خلاق و مبتکر، شاهد تحرکات شتابان و اقدامات بزرگی در حوزه گردشگری استان قم در سال جاری باشیم.
فرامرز عظیمی شهردار قم نیز در این بازدید استاندار قم را همراهی میکرد؛ بازدیدی که با هدف بررسی وضعیت موجود این بافت و بررسی طرحهای مشترک دستگاههای مسئول برای احیای این مجموعه تاریخی انجام شد.
در جریان این بازدید، آخرین جزئیات نقشه جدید شهرداری قم برای بازآفرینی بازار کهنه و نحوه همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و شهرداری قم مورد بررسی قرار گرفت و تمرکز این طرحها بر ساماندهی بافت قدیمی، ارتقای زیرساختهای لازم و حفظ اصالت معماری تاریخی این محدوده عنوان شد.
همچنین طی این بازدید، موضوع ایجاد یک مجموعه فرهنگیگردشگری در بخشهایی از بازار کهنه مطرح شد؛ مجموعهای که با مشارکت بخش خصوصی و با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در نظر گرفته شده است و هدف این طرح، احیای سنتهای قدیمی و عرضه نانها، غذاها و خوراکیهای ریشهدار تمدنی به منظور معرفی جلوههایی از میراثمعنوی و فرهنگی ایراناسلامی به زائران و مسافران است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این طرح قرار است؛ علاوه بر حفظ هویت تاریخی بازار کهنه، زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش ظرفیت گردشگری و تقویت جاذبههای فرهنگی در این محدوده باشد.
