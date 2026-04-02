به گزارش خبرنگار میراثآریا، مرتضی حیدری، معاون سیاسیامنیتی استاندار قم، همچنین از موکب «جان من، ایران من» بازدید و ضمن بررسی بخشهای مختلف این مجموعه، با اهالی خبر و رسانه و نیز فعالان رادیو حماسه گفتوگو کرد و در جریان فعالیتهای رسانهای آنان قرار گرفت.
معاون سیاسیامنیتی استاندار قم در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان، حضور مردم قم در صحنههای گوناگون اجتماعی، مذهبی و ملی را بسیار ارزشمند دانست و گفت: مردم قم همواره در تمامی عرصهها، از پیش از پیروزی انقلاب تاکنون، پیشتاز بودهاند و ایده بسیاری از رویدادها و آیینها از این شهر به سایر نقاط کشور منتقل شده است.
موکب «جان من، ایران من» با غرفههای متعدد و متنوعی در زمینههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرایی، گروههای فرهنگی و هنری و اصحاب هنر و رسانه در قم، بلوار شهید صدوقی (زنبیلآباد)، نبش کوچه ۳۵ بر پا شده است.
