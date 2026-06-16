نخستین سالگرد شهدای اقتدار ملی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهدای اقتدار ملی جنگ ۱۲ روزه، عصر دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور ریحانه سلامی فرزند سردار شهید حسین سلامی، مسئولان استان از جمله سردار فتحالله جمیری، فرمانده سپاه استان قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و قشرهای گوناگون مردم قم در سالن همایش ایثار مرکز فرهنگی و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت استان قم برگزار شد.
وحدت بینظیر مردم و نیروهای مسلح سرمایهای بزرگ برای انقلاب است
فرمانده سپاه استان قم در این آیین گفت: مردم ما با بصیرت کامل، در صحنههای گوناگون در کنار نیروهای مسلح حضور دارند و این وحدت بینظیر میان مردم، ارتش، سپاه و انتظامی، سرمایهای بزرگ برای انقلاب است.
سردار فتحالله جمیری بیان کرد: شهیدان همواره اهل روضه و توسل بودند و مانایی شهداء در تاریخ به دلیل پیوند عمیق آنان با فرهنگ عاشورای حسینی است.
او خاطرنشان کرد: امروز اگر دنیا در برابر ایران اسلامی سر تعظیم فرود آورده، به برکت خون همین عزیزانی است که با تأسی به امام حسین(ع)، مسیر پیروزی خون بر شمشیر را پیمودند.
فرزند سردار شهید حسین سلامی نیز گفت: اگر بعثت ملت از ولایت جدا شود، از مسیر هدایت منحرف شده است و هر جنبشی که خارج از چارچوب ولایت، شریعت و اصول انقلاب شکل بگیرد، نه از جنس بعثت، بلکه از جنس خودسری است.
ریحانه سلامی، با اشاره به جایگاه شهداء به عنوان شاهدان حاضر در تاریخ اظهار کرد: شهادت یعنی آغاز واقعی آرمانها؛ خون شهید هرگز هدر نمیرود و آن چه یک شهید برای آن از جان میگذرد، پس از شهادت او تازه شروع میشود.
او با تحلیل آموزههای عاشورا در لحظات غبارآلود تاریخ تأکید کرد: کربلا به ما آموخت که محبت بیهزینه و ایمان بدون اطاعت، نمیتواند انسان را در صف حسینیان قرار دهد. فاصله میان سعادت و سقوط، در گروی یک انتخاب است: انتخاب میان ایستادن در کنار ولی خدا یا پناه بردن به عافیت.
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