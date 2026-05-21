به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ظهر امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامههای سومین روز سفر استانی خود به استان اصفهان، با استقبال مسئولان محلی وارد شهرستان گلپایگان شد.
وزیر میراثفرهنگی در نخستین برنامه حضور خود در این شهرستان، با حضور در گلزار شهدای روستای وانشان، بر یادمان شهید سپهبد حسین سلامی حاضر شد و با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره این فرمانده برجسته و اثرگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
صالحیامیری در این آیین، مقام والای شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان عزت و امنیت ایران اسلامی را تجلی عالیترین مراتب ایثار، وفاداری و مسئولیتپذیری تاریخی دانست و تاکید کرد: ملت ایران، سرمایه عظیم اقتدار، استقلال و امنیت پایدار خود را مرهون فرهنگ شهادت و مجاهدت کسانی میداند که با ایمان، اخلاص و روحیه فداکاری، از کیان کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی پاسداری کردند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی فرهنگ مقاومت در تقویت انسجام ملی افزود: بزرگداشت نام و یاد شهیدان، بازخوانی مستمر مکتبی هویتآفرین است که ضامن پایداری، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات و تهاجمات دشمنان به شمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: خون پاک شهیدان، پشتوانه استمرار امنیت، پیشرفت و ثبات کشور است و ملت ایران همواره نشان دادهاند که در صیانت از آرمانهای ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی، استوار و متحد باقی خواهند ماند.
شهید سپهبد حسین سلامی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران به شهادت رسید و نام او بهعنوان یکی از چهرههای شاخص مقاومت و حافظان امنیت ملی در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شده است.
