به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر استانی خود به اصفهان، در بازدید از شهرک سلامت اصفهان و آیین افتتاح هتل پنجستاره «سیزنز»، این پروژه را نمادی از پیوند سرمایهگذاری ملی، توسعه زیرساختهای سلامت و آیندهنگری راهبردی در اقتصاد گردشگری کشور دانست.
وی با اشاره به ابعاد گسترده این مجموعه اظهار کرد: امروز برای ما روزی بهیادماندنی است؛ یکی از بزرگترین مراکز سلامت کشور به مرحله بهرهبرداری رسیده و بخشی از این پروژه عظیم افتتاح شده است؛ مجموعهای که میتواند پاسخگوی نیاز درمانی بیماران از سراسر ایران و همچنین متقاضیان خدمات سلامت از کشورهای مختلف باشد.
وزیر میراثفرهنگی با تقدیر از نقشآفرینی بخش خصوصی در اجرای این پروژه افزود: این مجموعه بزرگ بدون اتکا به تسهیلات بانکی و صرفا با سرمایهگذاری مستقیم بخشخصوصی شکل گرفته است؛ اقدامی بزرگ و قابلتحسین که با حمایت مدیریت استان و مسئولان اصفهان به ثمر نشست.
صالحیامیری با تاکید بر استانداردهای ممتاز این پروژه تصریح کرد: شهرک سلامت اصفهان از حیث کیفیت، زیبایی معماری، تجهیزات پزشکی و زیرساختهای درمانی، مجموعهای نمونه در سطح کشور محسوب میشود. حدود ۲۸۰ هزار مترمربع زیربنا در این مجموعه در حال فعالیت و توسعه است.
وی همچنین درباره هتل تازهافتتاحشده این مجموعه گفت: هتل «سیزنز» با ۱۲۵ فضای اقامتی و ظرفیت ۳۲۰ تخت، با کاملترین امکانات و تجهیزات طراحی شده و بهعنوان یک هتل سلامتمحور، نقشی مهم در تکمیل زنجیره گردشگری سلامت ایفا خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای چندوجهی اصفهان اظهار کرد: اصفهان تاکنون بهعنوان قطب فرهنگ، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شناخته میشد، اما امروز میتوانیم با اطمینان اعلام کنیم که این استان به قطب پزشکی و سلامت ایران نیز تبدیل شده است؛ جایگاهی که میتواند همه ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی را به سمت اصفهان جذب کند.
وی سرمایهگذاری ۲۰۰ همتی در این پروژه را اقدامی تحولآفرین توصیف کرد و گفت: بیمارستان این مجموعه نیز در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد و بدون تردید، تحولی اساسی در نظام سلامت ایران ایجاد میکند.
رونمایی از نظام جامع گردشگری سلامت پس از جنگ
صالحیامیری در ادامه سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلان دولت در حوزه گردشگری سلامت بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی برای دریافت خدمات درمانی وارد ایران شدند که حدود ۲ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشت.
وی افزود: هدفگذاری دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه، افزایش این ظرفیت به بیش از ۲ میلیون گردشگر سلامت و دستیابی به ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی است.
وزیر میراثفرهنگی از آمادهسازی «نظام جامع گردشگری سلامت» خبر داد و تصریح کرد: این نظام جامع با همکاری سه وزارتخانه میراثفرهنگی، بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد؛ اقدامی که جهشی بنیادین در صنعت گردشگری سلامت ایران ایجاد میکند.
سه مزیت راهبردی ایران در گردشگری سلامت
صالحیامیری در تشریح مزیتهای رقابتی ایران در حوزه گردشگری سلامت گفت: ایران سه مزیت ممتاز در این عرصه دارد؛ نخست، برخورداری از پزشکان متخصص و فوقتخصص برجسته و توانمند؛ دوم، وجود مراکز درمانی پیشرفته و مجهز و سوم، هزینههای درمانی رقابتی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، بین یکسوم تا یکپنجم ارزانتر است.
وی افزود: همین مزیتها موجب شده است متقاضیانی از اروپا، آسیای میانه، قفقاز، کشورهای حوزه خلیجفارس و دیگر کشورهای آسیایی، ایران را بهعنوان مقصد درمانی خود انتخاب کنند.
ظرفیت بزرگ ایرانیان خارج از کشور
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور خاطرنشان کرد: جمعیت ۷ تا ۹ میلیونی ایرانیان خارج از کشور علاقهمندند خدمات درمانی خود را در سرزمین مادری دریافت کنند و این موضوع یک ظرفیت راهبردی برای توسعه گردشگری سلامت ایران بهشمار میرود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد اصفهان بتواند با تکیه بر زیرساختهای جدید سلامت، به یکی از مهمترین قطبهای گردشگری سلامت در منطقه و آسیا تبدیل شود و سهم قابلتوجهی از بازار بینالمللی خدمات درمانی را به خود اختصاص دهد.
