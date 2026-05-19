به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در همایش ملی روز بومگردی، با تبیین جایگاه راهبردی بومگردی در منظومه فرهنگی و اجتماعی ایران، اظهار کرد: بومگردی تنها ایجاد یک سازه یا واحد اقامتی نیست، بلکه تجلی زیست فرهنگی ایرانیان و بستری برای بازآفرینی هویت، اخلاق، همبستگی و سرمایه اجتماعی در سراسر کشور است.
وی با خوشامدگویی به فعالان حوزه بومگردی، کارآفرینان روستایی، مدیران و مهمانان حاضر در این همایش، از تلاشهای مجموعه دولت برای رفع موانع توسعه روستاها و حمایت از فعالان این حوزه خبر داد و افزود: دولت با همه ظرفیت خود در کنار جامعه روستایی ایستاده و شخص رئیسجمهور و اعضای دولت، احیای روستا و تقویت اقتصاد و فرهنگ بومی را بهعنوان یک راهبرد ملی دنبال میکنند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای تمدنی و تاریخی ایران تصریح کرد: ایران بزرگ، صاحب یکی از عظیمترین گنجینههای تمدنی جهان است؛ سرزمینی با بیش از یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۲۹ اثر ثبتجهانی که تا دهههای آینده نیز ظرفیت ثبتهای جهانی جدید را در اختیار دارد. ملت ایران حق دارد به فرهنگ، هنر، تاریخ، موسیقی، مشاهیر و تمدن خود با عزت و افتخار بنگرد.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مقاومت و همبستگی ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی، تاکید کرد: دشمنان ایران درک درستی از هویت تاریخی و ریشههای عمیق این ملت ندارند. امروز همه ایرانیان فارغ از قومیت، مذهب، زبان و جنسیت، برای صیانت از ایران بزرگ در کنار یکدیگر ایستادهاند و این وحدت ملی، ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ مشترک ایرانیان دارد.
وی با تاکید بر جایگاه تنوع فرهنگی در تقویت وحدت ملی گفت: ایران سرزمین همزیستی اقوام، زبانها و فرهنگهای متنوع است؛ از کرد و بلوچ و عرب و ترکمن تا لر و فارس، همه در ساخت هویت ملی ایران سهم دارند. موسیقی، پوشش، آیینها و گویشهای متنوع ایرانی نهتنها عامل تفاوت نیست، بلکه سرمایهای ارزشمند برای تقویت انسجام و همبستگی ملی بهشمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به پیشینه تمدنی مناطق مختلف کشور افزود: از کردستان و بلوچستان تا خوزستان، لرستان و ترکمنصحرا، هر بخش از ایران حامل بخشی از حافظه تاریخی و تمدنی این سرزمین است و این تنوع فرهنگی در ذیل هویت واحد ایرانی معنا پیدا میکند.
صالحیامیری با بیان اینکه احیای روستا به معنای احیای فرهنگ، اخلاق، اصالت و سبک زندگی ایرانی است، خاطرنشان کرد: مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها طی دهههای اخیر، بخشی از زیست اصیل ایرانی را تضعیف کرده است؛ از اینرو توسعه بومگردی میتواند به بازگشت جمعیت، رونق اقتصاد محلی، حفظ صنایعدستی و احیای فرهنگ بومی کمک کند.
وی ادامه داد: راه نجات روستا، حمایت هدفمند از بومگردی است. هر روستای دارای بومگردی، کانونی برای حفظ جمعیت، تولید ثروت، انتقال فرهنگ و تقویت هویت ملی خواهد بود. در این مسیر، دولت برنامههای گستردهای برای تأمین تسهیلات، رفع موانع صدور مجوز و حمایت از اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک تدوین کرده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به آمار سفرهای نوروزی امسال اظهار کرد: حضور میلیونها مسافر در روستاها و واحدهای بومگردی نشان داد جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به تجربه زیست واقعی و اصیل ایرانی علاقهمند شده است. زمانی که خانوادهها در روستا اقامت میکنند، در حقیقت با خوراک، پوشاک، صنایعدستی، موسیقی و فرهنگ بومی پیوند میخورند و این تجربه فرهنگی را به شهرها منتقل میکنند.
صالحیامیری «ادغام فرهنگی» و «تقویت انسجام ملی» را مهمترین محصول بومگردی دانست و تصریح کرد: بومگردی پروژهای ملی برای بازتولید هویت ایرانی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.
وی در پایان با قدردانی از فعالان حوزه بومگردی در سراسر کشور تاکید کرد: دولت مصمم است با استفاده از همه ظرفیتهای مالی، بانکی و اجرایی، مسیر توسعه بومگردی و احیای روستاها را هموار کند و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.
