به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، با تبیین ظرفیتهای اقتصادی و تمدنی حوزه میراثفرهنگی و گردشگری، بر ضرورت تقویت نگاه اقتصادی به این حوزه تاکید کرد.
این نشست پس از بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از بخشهای آسیبدیده مجموعه سعدآباد برگزار شد و در آن، موضوعات مرتبط با توسعه گردشگری، حمایت از سرمایهگذاری، مرمت آثار تاریخی و آینده اقتصاد گردشگری کشور مورد بررسی قرار گرفت.
صالحیامیری با قدردانی از همراهی و حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: گردشگری، صنایعدستی و سرمایهگذاری فرهنگی، از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کشور به شمار میروند و میتوانند نقش مؤثری در اشتغال، رونق تولید و توسعه پایدار ایفا کنند.
وی افزود: امروز صنعت گردشگری و صنایعدستی، صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی کشور را در اختیار دارد؛ از اینرو، تقویت پیوند این حوزه با سیاستگذاریهای اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه جهانی ایران در حوزه میراث تمدنی تصریح کرد: ایران از غنیترین کشورهای جهان در حوزه میراثفرهنگی و جاذبههای تاریخی است و ظرفیتهای ثبتجهانی کشور، بسیار فراتر از وضعیت فعلی است. این توان تمدنی، میتواند پشتوانهای بزرگ برای توسعه گردشگری و دیپلماسی فرهنگی ایران باشد.
سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، بزرگترین ظرفیت امروز ایران است
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات اجتماعی ماههای اخیر، اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، تقویت همبستگی و سرمایه اجتماعی در کشور بود؛ ظرفیتی ارزشمند که میتواند زمینهساز تحولات مثبت در عرصههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد.
وی افزود: امروز تصویر ایران در نگاه بسیاری از ناظران بینالمللی، تصویری مبتنی بر تابآوری، انسجام و اقتدار ملی است و این مسئله، فرصتهای جدیدی را برای تعاملات فرهنگی و توسعه گردشگری کشور فراهم میکند.
وزیر میراثفرهنگی ادامه داد: ایران با اتکا به ظرفیتهای انسانی، فرهنگی و تمدنی خود، میتواند در سالهای آینده به یکی از قدرتهای مؤثر گردشگری منطقه و جهان تبدیل شود.
آغاز پویش ملی مشارکت در مرمت آثار تاریخی
صالحیامیری با اشاره به آسیبدیدگی برخی آثار تاریخی کشور، از آغاز پویش ملی حمایت و مشارکت در مرمت میراثفرهنگی خبر داد و گفت: با همکاری مردم، فعالان اقتصادی، ایرانیان خارج از کشور و بنگاههای مسئولیتپذیر، روند مرمت و احیای آثار تاریخی شتاب خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: حفاظت از میراثفرهنگی، یک مسئولیت ملی و تمدنی است و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی، میتواند زمینهساز صیانت مؤثرتر از این سرمایه ارزشمند باشد.
تمرکز بر گردشگری جنوب و توسعه گردشگری روستایی
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت تنوعبخشی به جغرافیای گردشگری کشور اظهار داشت: ظرفیتهای جنوب ایران، از خوزستان تا سواحل مکران، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین محورهای توسعه گردشگری کشور را دارند و باید با نگاه راهبردی مورد توجه قرار گیرند.
وی همچنین توسعه گردشگری روستایی را از برنامههای مهم وزارتخانه دانست و گفت: گردشگری روستایی میتواند ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، به حفظ جمعیت روستاها، تقویت معیشت محلی و صیانت از فرهنگ بومی کمک کند.
صالحیامیری افزود: دولت در سال جاری حمایتهای ویژهای را برای توسعه زیرساختهای گردشگری روستایی و تسهیل سرمایهگذاری در این حوزه پیشبینی کرده است.
حمایت دولت از فعالان صنعت گردشگری
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به شرایط فعالان صنعت گردشگری، از تدوین بسته حمایتی دولت برای این بخش خبر داد و اظهار کرد: این بسته حمایتی با هدف کمک به پایداری کسبوکارهای گردشگری، حمایت از اشتغال و کاهش فشارهای اقتصادی فعالان این حوزه طراحی شده است.
وی افزود: حمایت از صنعت گردشگری، حمایت از اشتغال، سرمایهگذاری و اقتصاد ملی است و امیدواریم با همراهی مجلس، شرایط لازم برای عبور فعالان این صنعت از مشکلات موجود فراهم شود.
صالحیامیری در پایان، با قدردانی از همراهی مجلس شورای اسلامی و بخشخصوصی، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی همه ظرفیتهای ملی، فصل تازهای از رونق گردشگری، مرمت میراثفرهنگی و توسعه اقتصاد فرهنگی در کشور رقم بخورد.
