به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی صبح امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از پیشکسوتان، پژوهشگران، مرمتگران، استادان دانشگاه، مدیران حوزه میراث‌فرهنگی، خانواده‌های فرهنگی کشور و خانواده‌های برادران مرحوم امیدوار برگزار شد.

در این مراسم، سیدرضا صالحی‌امیری با تبریک آغاز هفته میراث‌فرهنگی به فعالان این حوزه در سراسر کشور، از آنان به‌عنوان «امانتداران گنج کهن ایران» یاد کرد و گفت: اگر امروز ایران مقتدر و سرافراز در جهان ایستاده است، به دلیل فداکاری نسلی است که جان خود را برای بقا، شرافت و عزت این سرزمین تقدیم کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و شهدای کودک حادثه میناب، تاکید کرد: خون فرزندان معصوم این سرزمین هرگز به هدر نخواهد رفت و عاملان این جنایت‌ها، دیر یا زود، در برابر وجدان بیدار جهانی و محاکم بین‌المللی پاسخگو خواهند شد.

او با اشاره به «سومین جنایت بزرگ آمریکا در تاریخ معاصر»، افزود: جهان، هیروشیما و ویتنام را فراموش نکرده و میناب نیز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، فلسفه برگزاری هفته میراث‌فرهنگی را «بازخوانی شکوه تمدنی ایران» دانست و اظهار کرد: هفته میراث‌فرهنگی را برگزار می‌کنیم تا ایرانیان و جهانیان بدانند ایران، سرزمین روایت‌ها، رازها، تمدن‌ها و حافظه تاریخی بشریت است؛ سرزمینی که دشمنانش نیز در برابر عظمت آن ناگزیر به اعتراف‌اند.

او ادامه داد: ما این هفته را برگزار می‌کنیم تا به فرزندان ایران در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی بیاموزیم که هویت ایرانی، ریشه در تمدنی چند هزار ساله دارد و این میراث عظیم باید به‌عنوان یک سرمایه راهبردی حفظ و بازتولید شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش اصحاب فرهنگ، هنر و اندیشه در تبیین هویت ملی تصریح کرد: شعرا باید از ایران بسرایند، ادیبان در وصف این سرزمین قلم بزنند، معماران از شکوه معماری ایرانی سخن بگویند، موسیقی‌دانان ندای «ای ایران» را طنین‌انداز کنند و مرمتگران با جان و دل، حافظان حافظه تمدنی این ملت باشند.

صالحی‌امیری همچنین حمله به آثار و بناهای تاریخی ایران را نشانه «خصومت تمدنی» دشمنان دانست و گفت: تهاجم به ۱۴۹ بنای تاریخی ایران، لکه ننگی بر پیشانی رژیم صهیونیستی و آمریکا است. آنان چون فاقد تاریخ، تبار و تمدن‌اند، در برابر کهن‌ترین تمدن زنده جهان دچار خشم و استیصال شده‌اند.

او افزود: ملت ایران در برابر این تجاوز نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه منسجم‌تر، همدل‌تر و متحدتر از گذشته ایستاد و از زخم‌ها، پلی به سوی وحدت ملی ساخت.

وزیر میراث‌فرهنگی با قدردانی از مدیران، کارشناسان، موزه‌داران، پژوهشگران، مرمتگران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی در سراسر کشور اظهار کرد: حوزه میراث‌فرهنگی، حوزه عشق، معرفت و هویت است و همه خادمان این عرصه، پاسداران حافظه تاریخی ملت ایران‌اند.

او همچنین از نیروهای مسلح، خانواده شهدا و دولت به‌دلیل همراهی با ملت ایران در روزهای دشوار تقدیر کرد و گفت: امروز، ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی، انسجام فرهنگی و اقتدار تمدنی خود متکی است.

صالحی‌امیری در پایان سخنانش با اشاره به ظرفیت عظیم فرهنگی ایران خاطرنشان کرد: ایران با بیش از یک میلیون اثر تاریخی و ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نرم جهان است و رسالت ما معرفی این شکوه تاریخی به افکار عمومی ایران و جهان خواهد بود.

او تاکید کرد: ایران، خورشیدی است که جهانیان از نور، حرارت، فرهنگ و تمدن آن بهره‌مند می‌شوند و این ملت، شکست‌ناپذیرتر از همیشه، مسیر تاریخی خود را ادامه خواهد داد.

