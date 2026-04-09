برگزاری آیین چهلم رهبر شهید در حرم مطهر حضرت معصومه(س)

مراسم بزرگداشت چهلمین روز عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی، با شرکت مراجع عظام تقلید، علما، مسئولان کشوری و استانی و قشرهای گوناگون مردم در فضایی آکنده از معنویت و حماسه در شبستان امام خمینی(ره) آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) شهر قم برگزار شد.

به گزارش میراث‌آریا، در این آیین آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید؛ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم؛ اکبر بهنام‌جو استاندار قم؛ امیرعباس بقایی فرماندار قم؛ جمعی از مدیران استان و جمع کثیری از فضلا، طلاب و شخصیت‌های برجسته حضور داشتند، مردم مؤمن و انقلابی با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید(ره) و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، بر تداوم راه ولایت تأکید کردند. همچنین بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، معاونان و کارمندان این اداره‌کل نیز در این مراسم حضور داشتند.