اجرای طرح «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» در ۵۰ بقعه شاخص خراسان جنوبی/ اسکان ۵۵هزار و ۵۷۵ نفر در بقاع متبرکه

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حجت الاسلام بخشی پور روز شنبه ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ بیان کرد: امامزادگان و بقاع متبرکه از جمله جاذبههای مربوط به گردشگری مذهبی است که هر ساله به ویژه در ایام نوروز پذیرای زائران و مسافران بسیاری است که در قالب اجرای طرح «آرامش بهاری» با حضور در این مکانهای مقدس از برنامههای متنوع آنها بهرهمند میشوند و در صورت نیاز از سوئیتها و زائرسراهای موجود در آنها هم برای اسکان استفاده میکنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: طرح «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» در سال جاری هم مانند سالهای گذشته در بقاع متبرکه شاخص استان خراسان جنوبی اجرا میشود.
او با بیان این که ۹۶ بقعه متبرکه در خراسان جنوبی وجود دارد، تصریح کرد: در نوروز ۱۴۰۵ طرح «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» در ۵۰ بقعه استان اجرا میشود که امامزادگان باقریه (ع) بیرجند، امامزاده زید بن محمد (ع) قاین، امامزاده سید محمد و امامزاده سید ابراهیم (ع) فردوس و سید علی نهبندان، سیدنا لحسین نهبندان، امامزاده علی طبس، باغ گلشن طبس، محمد بن اصغر هوگند، سلطان کریمشاه و سلطان مصیب سرایان، سعدالله بن موسی شاهرخت، بیبی زینب خاتون سربیشه، مجتمع فرهنگی مذهبی بلنجیر و شاه سلیمان علی شهرستان خوسف از جمله بقاع شاخص خراسان جنوبی است که طرح «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» نوروز ۱۴۰۵ در آنها اجرا میشود.
حجت الاسلام بخشی پور با بیان اینکه این طرح از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بقاع شاخص استان برگزار میشود اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی در قالب برپایی غرفههای کودک و نوجوان، پاسخ به مسائل شرعی و... پیشبینی شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: اقامه نماز جماعت و برنامههای فرهنگی با حضور ۳۰ مبلغ اعزامی و بومی شامل ۱۰ مبلغ اعزامی از قم و بیش از ۲۰ مبلغ بومی هم از استان در این زمینه فعالیت میکنند.
او افزود: فضاسازی محیطی بقاع متبرکه، نظافت و آمادهسازی اماکن مذهبی، برپایی غرفههای کودک، پاسخگویی و مشاوره دینی، حضور مبلغان در بقاع متبرکه و اسکان زائران از دیگر برنامههای پیشبینی شده در نوروز ۱۴۰۵ برای این منظور است.
حجت الاسلام بخشی پور با بیان این که ۷۰۰ سوئیت و زائر سرا در بقاع متبرکه استان وجود دارد، افزود: از ابتدای نوروز سال ۱۴۰۵ تاکنون ۲۶۲ هزار و ۳۴۷ زائر در بقاع متبرکه خراسان جنوبی حضور پیدا کردهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: در این مدت همچنین ۵۵ هزار و ۵۷۵ نفر در سوئیتها و زائرسراهای موجود در بقاع متبرکه استان اسکان یافته آمد.
انتهای پیام/
نظر شما