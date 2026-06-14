۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵

استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛

گردشگری و صنایع‌دستی، زودبازده‌ترین حوزه برای ایجاد اشتغال پایدار است

گردشگری و صنایع‌دستی، زودبازده‌ترین حوزه برای ایجاد اشتغال پایدار است

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش راهبردی گردشگری و صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی استان، این دو حوزه را زودبازده‌ترین بخش‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار دانست و بر حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد بازارهای دائمی صنایع‌دستی و پیگیری ثبت جهانی آثار تاریخی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی، روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، به مناسبت هفته صنایع‌دستی، در جریان بازدید از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و دیدار با کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: گردشگری یکی از زودبازده‌ترین و درآمدزاترین حوزه‌های اقتصادی است که بدون ایجاد آلایندگی زیست‌محیطی، زمینه اشتغال گسترده و پایدار را فراهم می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش سهم تسهیلات حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: خوشبختانه اقدامات مؤثری در پرداخت تسهیلات این بخش انجام شده و این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان ایفا کند.

او صنایع‌دستی را نماد استقلال اقتصادی خانواده‌ها دانست و گفت: بسیاری از بانوان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، می‌توانند با حداقل سرمایه و در محیط خانه به تولید و کسب درآمد بپردازند؛ ظرفیتی ارزشمند که علاوه بر تقویت اقتصاد خانواده، به افزایش نشاط اجتماعی و امنیت شغلی نیز کمک می‌کند.

هاشمی بر ضرورت تقویت بازار فروش صنایع‌دستی تأکید کرد و ادامه داد: ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در شهرستان‌ها باید با جدیت دنبال شود تا ضمن معرفی ظرفیت‌های استان، امکان عرضه مستمر تولیدات هنرمندان فراهم شود. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و اجرای برنامه‌هایی همچون «یکشنبه‌های صنایع‌دستی» می‌تواند در توسعه بازار این محصولات مؤثر باشد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای ایجاد فضاهای دائمی عرضه صنایع‌دستی شد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا گردشگران و مسافران استان به شکل هدفمند با توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان خراسان جنوبی آشنا شوند.

او با تأکید بر حمایت دستگاه‌های اجرایی از تولیدات بومی اظهار کرد: لازم است مدیران، ذیحسابان و کارپردازان دستگاه‌های اجرایی با ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان آشنا شوند تا از این محصولات در تهیه هدایای سازمانی و مناسبت‌های مختلف استفاده شود.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر خراسان جنوبی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: قنوات، بناهای تاریخی، صنایع‌دستی، روستاهای هدف گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان هستند که باید برای معرفی و بهره‌برداری مطلوب از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر پیگیری جدی ثبت جهانی آثار تاریخی استان تأکید کرد و گفت: ثبت جهانی این آثار علاوه بر حفاظت از میراث ارزشمند گذشتگان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی خواهد داشت.

او در ادامه بر استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، فرمانداران و اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری تأکید کرد و افزود: با اعتبارات محدود استانی نمی‌توان تمامی نیازهای این حوزه را پاسخ داد و ضروری است از همه ظرفیت‌های ملی برای تحقق اهداف توسعه‌ای بهره گرفته شود.

هاشمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم و حمایت از فعالان این حوزه، مهم‌ترین وظیفه مدیران است و با همدلی، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان زمینه رونق هرچه بیش گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی را فراهم کرد.

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کد خبر 1405032402075
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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