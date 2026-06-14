به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدرضا هاشمی، روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، به مناسبت هفته صنایعدستی، در جریان بازدید از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و دیدار با کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: گردشگری یکی از زودبازدهترین و درآمدزاترین حوزههای اقتصادی است که بدون ایجاد آلایندگی زیستمحیطی، زمینه اشتغال گسترده و پایدار را فراهم میکند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش سهم تسهیلات حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: خوشبختانه اقدامات مؤثری در پرداخت تسهیلات این بخش انجام شده و این مجموعه میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در استان ایفا کند.
او صنایعدستی را نماد استقلال اقتصادی خانوادهها دانست و گفت: بسیاری از بانوان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، میتوانند با حداقل سرمایه و در محیط خانه به تولید و کسب درآمد بپردازند؛ ظرفیتی ارزشمند که علاوه بر تقویت اقتصاد خانواده، به افزایش نشاط اجتماعی و امنیت شغلی نیز کمک میکند.
هاشمی بر ضرورت تقویت بازار فروش صنایعدستی تأکید کرد و ادامه داد: ایجاد بازارچههای دائمی صنایعدستی در شهرستانها باید با جدیت دنبال شود تا ضمن معرفی ظرفیتهای استان، امکان عرضه مستمر تولیدات هنرمندان فراهم شود. همچنین برگزاری نمایشگاههای فصلی و اجرای برنامههایی همچون «یکشنبههای صنایعدستی» میتواند در توسعه بازار این محصولات مؤثر باشد.
استاندار خراسان جنوبی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت شهرداریها برای ایجاد فضاهای دائمی عرضه صنایعدستی شد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا گردشگران و مسافران استان به شکل هدفمند با توانمندیها و تولیدات هنرمندان خراسان جنوبی آشنا شوند.
او با تأکید بر حمایت دستگاههای اجرایی از تولیدات بومی اظهار کرد: لازم است مدیران، ذیحسابان و کارپردازان دستگاههای اجرایی با ظرفیتهای صنایعدستی استان آشنا شوند تا از این محصولات در تهیه هدایای سازمانی و مناسبتهای مختلف استفاده شود.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر خراسان جنوبی در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری تصریح کرد: قنوات، بناهای تاریخی، صنایعدستی، روستاهای هدف گردشگری و اقامتگاههای بومگردی از مهمترین ظرفیتهای استان هستند که باید برای معرفی و بهرهبرداری مطلوب از آنها برنامهریزی شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر پیگیری جدی ثبت جهانی آثار تاریخی استان تأکید کرد و گفت: ثبت جهانی این آثار علاوه بر حفاظت از میراث ارزشمند گذشتگان، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی خواهد داشت.
او در ادامه بر استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، فرمانداران و اعتبارات ملی برای توسعه زیرساختهای حوزه میراثفرهنگی و گردشگری تأکید کرد و افزود: با اعتبارات محدود استانی نمیتوان تمامی نیازهای این حوزه را پاسخ داد و ضروری است از همه ظرفیتهای ملی برای تحقق اهداف توسعهای بهره گرفته شود.
هاشمی در پایان با قدردانی از تلاشهای مدیرکل و کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم و حمایت از فعالان این حوزه، مهمترین وظیفه مدیران است و با همدلی، برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان زمینه رونق هرچه بیش گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی را فراهم کرد.
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