۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲

احیای هنر گیوه بافی در بشرویه/ برگزاری ۵ دوره آموزش گیوه بافی از ابتدای تابستان در شهرستان بشرویه

احیای هنر گیوه بافی در بشرویه/ برگزاری ۵ دوره آموزش گیوه بافی از ابتدای تابستان در شهرستان بشرویه

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه از برگزاری ۵ دوره آموزشی تخصصی گیوه بافی از ابتدای فصل تابستان در این شهرستان خبر داد و بر رونق این رشته به عنوان یکی از صنایع‌دستی پیشران در اشتغال خانگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی با اشاره به پیشینه تاریخی تولید پای‌پوش در بشرویه روز چهارشنبه۶ مرداماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مستندات تاریخی نشان می‌دهد که از دوران صفوی تا پهلوی، دو گونه پای‌پوش سنتی در این منطقه تولید می‌شده است؛ نخست پوزار که با محوریت چرم در مدل‌های ساق‌دار، بی‌ساق و گالش تولید می‌شد و دیگری گیوه کلاش که با بهره‌گیری از نخ‌های ریسیده شده به عنوان روپوش کفش و کفهای قالبی فشرده از پارچه و نخ به عنوان کفی به بازار عرضه می‌گردید.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه با بیان اینکه در سه سال اخیر با رویکرد استانداردسازی و نهادینه کردن این هنر، تحول چشمگیری در تولید گیوه بشرویه رخ داده است، افزود: هم‌اکنون این محصول با تلفیق مدل‌های روواربافی و کلاش و با استفاده از هنرهای رودوزی (آرایه‌های تزئینی)، متناسب با سلیقه مشتری در قالب فعالیت‌های انفرادی و کارگاهی تولید می‌شود.

او با اشاره به جایگاه ملی گیوه بشرویه تصریح کرد: در حال حاضر دو کارگاه تخصصی روارباف فعال بوده و قریب به ۱۵۰ نفر به‌طور مستقیم در این رشته مشغول به کار هستند. استقبال از این هنر به حدی است که گیوه بشرویه به واسطه ترکیب مدل‌های سنتی و مدرن، در سطح کشور جایگاه ویژه‌ای یافته است.

سلیمانی رباطی خاطرنشان کرد: علاوه بر گیوه بافی، رشته‌های نساجی سنتی نظیر کرباس و برک نیز به دلیل کاربردی بودن و اقبال عمومی، به رشته‌های عام‌پسند در حوزه مشاغل خانگی تبدیل شده‌اند. در همین راستا از ابتدای تابستان سال جاری، ۳ دوره آموزشی در بخش مرکزی و ۲ دوره در بخش ارسک با حضور ۷۰ هنرجو برگزار شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در پایان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: پس از پایان دوره‌های آموزشی، هنرجویانی که دارای اهلیت، مهارت لازم و علاقه به تولید مستمر باشند، برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود معرفی خواهند شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050700539
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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