گام بلند اصفهک برای تحول گردشگری/ جلسه داوری طرح جامع توسعه با حضور اساتید دانشگاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، در جریان جلسه تخصصی داوری طرح جامع گردشگری روستای جهانی اصفهک که با حضور هیئت علمی دانشگاه‌های ملی و پیام‌نور بیرجند روز سه شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی و مردم‌شناسی این منطقه، مسیر توسعه اصفهک را ترسیم نمود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در این نشست، با یادآوری تجربیات موفق در استان، از الگوی روستای جهانی خراشاد به عنوان نمونه‌ای از توسعه متوازن نام برد و خاطرنشان کرد:اصفهک نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشابه، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در صنعت گردشگری جهانی پیدا کند.

او همچنین نقش محوری جامعه محلی را در معرفی اصفهک به جهان، کلیدی‌ترین عامل در موفقیت این پروژه دانست.

برآبادی تصریح کرد: برای دستیابی به نتایج اثربخش، نباید از مسیر برنامه‌ریزی‌های علمی عدول کرد و اولویت‌های اجرایی در طرح جامع اصفهک باید چنان تدوین شوند که هم نیازهای توسعه‌ای را پوشش دهند و هم با مشارکت مستقیم و فعال جامعه محلی همسو باشند.

محمد عرب، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، در گزارشی از روند اجرایی این پروژه، اظهار کرد: با گذشت دو سال از ثبت جهانی روستای اصفهک، اکنون با تمرکز بر اجرای طرح جامع، برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در این منطقه با دقت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی افزود: در این نشست تخصصی، با مشارکت اساتید برجسته دانشگاهی و کارشناسان، اصلاحات لازم بر روی شرح خدمات پیشنهادی طرح جامع صورت گرفت تا نقشه راه توسعه اصفهک از دیدگاه علمی و اجرایی کامل شود.

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