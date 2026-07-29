به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده روز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: صیانت از میراث طبیعی، بخشی جداییناپذیر از حفظ هویت تاریخی و جغرافیایی منطقه است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قاینات افزود: در یک بازدید کارشناسی با همراهی کارشناس باغبانی ادارهکل میراثفرهنگی استان، وضعیت سلامت مجموعهای از درختان کهنسال شهرستان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
او با جزئیات اقدامات انجام شده گفت: در راستای ارتقای سطح سلامت این آثار طبیعی، عملیات سمپاشی گسترده بر روی سروهای روستاهای مهمویی و مزدآباد به انجام رسید. همچنین در پی بررسی وضعیت سرو شماره یک روستای تلخیک، به دلیل بحران جدی کمآبی، راهکارهای عملیاتی جهت آبرسانی و حفظ حیات این اثر طبیعی به شورای اسلامی روستا ارائه شده است.
عباسزاده همچنین به تلاشها برای بازسازی اکوسیستم درختان روستای خوگ اشاره کرد و گفت: پس از حادثه حریق سال گذشته که درختان کهنسال بید در این روستا را آسیب رساند، امسال با همکاری دهیاری و شورای روستا، عملیات پاکسازی و جمعآوری چوبهای سوخته و خشکیده انجام شد تا بستری مناسب برای بازیابی و حفاظت مجدد از این مجموعه فراهم شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قاینات با اشاره به برنامههای راهبردی سال جاری، تصریح کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در سال جاری، به سرانجام رساندن روند ثبت درختان کهنسال روستای کُره در فهرست میراث طبیعی کشور است.»
در پایان، عباسزاده با تأکید بر نقش حیاتی مردم در حفاظت از این داراییها، از جوامع محلی قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا در مسیر پاسداشت و نگهداری این نجینههای زنده و ارزشمند، با مسئولان همکاری نزدیک داشته باشند.
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