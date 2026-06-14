گردشگری خراسان جنوبی فرصت اقتصادی دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار محمدرضا مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام به همراه جمعی از مسئولان سپاه استان به مناسبت هفته صنایع‌دستی؛ روز شنبه 23 خردادماه 1405 با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دیدار کردند.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام خراسان‌جنوبی در این دیدار با تبریک هفته صنایع‌دستی به مدیرکل و کارکنان این مجموعه، گفت: امروز در جنگ تحمیلی و نابرابر رژیم صهیونیستی و آمریکا بر علیه ایران اسلامی، بر موضوع فرهنگ و هویت خود بسیار توجه داریم چراکه این هویت بیش از ۶ هزار ساله برای ما ایرانیان سندی محکم در دفاع از فرهنگ ایرانی است و البته دنیا این امر را قبول کرده است.

او افزود: ما به هویت چند هزار ساله خود در برابر هویت بسیاری از کشورها که چند صد سال است افتخار می‌کنیم و حفظ این هویت بر عهده نهادهایی همچون میراث‌فرهنگی است.

سردار مهدوی با بیان اینکه رسالت مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در معرفی و حفظ هویت ایرانی بسیار مهم است، بیان کرد: لازم است با معرفی و حفظ هویت گذشته، حال و آینده این میراث گران‌بها را به نسل‌های آینده و جوانان کشور معرفی کنیم تا با اطلاع از تاریخ و هویت ایرانی در دفاع از کشور و مردم عزیزشان بیش از پیش احساس مسئولیت کنند.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام خراسان‌جنوبی با اشاره به حضور مردم مبعوث شده در خیابان‌ها در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب، گفت: بخشی از این حضور بابصیرت مردم مدیون روحیه سلحشوری، فداکاری و ایثاری است که از گذشتگان خود به ارث برده‌اند و امروز مردم به عنوان مدعیان حفظ این فرهنگ اصیل به میدان آمدند و حضور آنها همچنان پابرجاست و این حرکت ارزشمند باید حفظ شود.

او ادامه داد: لازم است این میراث توسط متولیان امر از جمله اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حفظ و ماندگار شود.

سردار مهدوی با بیان اینکه امروز ما درگیر یک جنگ ترکیبی تمام عیار با استکبار جهانی هستیم، گفت: در استفاده از صنعت میراث‌فرهنگی به عنوان یک منبع درآمد اقتصادی کارهای بسیاری می‌توان انجام داد.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام خراسان‌جنوبی افزود: میراث‌فرهنگی به عنوان یک صنعت پایدار در عرصه اقتصادی مطرح است و لازم است که جایگاه خود را با چند هزار سابقه فرهنگی در بین فرهنگ‌های تازه تأسیس پیدا کند و این فرهنگ کهن را در بین بسیاری از کشورهای با فرهنگ تاریخی اندک معرفی نماید و این مهم، رسالتِ میراث‌فرهنگی، است که با تلاش و همت نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران این عرصه محقق خواهد شد.

او ادامه داد: در شرایط امروز اقتصادی کشور با کار در عرصه صنایع‌دستی علاوه بر کسب درآمد و کمک به اقتصاد، هویت فرهنگی نیز معرفی می‌شود.

سردار مهدوی با بیان اینکه حفظ میراث‌فرهنگی به تنهایی امکان‌پذیر نیست، گفت: لازم است در این زمینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و از علاقمندان و دانش‌آموختگان این حرفه حمایت شود و با ورود آنها به بازار کار و تولید به صورت راهبردی در حوزه اهداف میراث‌فرهنگی کار شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام تصریح کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی موازنه کاری دارند و بیشتر به صورت جزیره‌ای کارها را انجام می‌دهند؛ بنابراین لازم است با انسجام، هماهنگی، هم‌افزایی بیشتر در جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده کارها انجام شود تا مؤثرتر باشد و بازدهی بهتری داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از صنایع‌دستی و هنرهای استان خراسان جنوبی مغفول و ناشناخته مانده است که نیاز هست به صورت مدرن و با روش‌های به روز به سراغ تولید و معرفی این صنایع رفت و متناسب با ذائقه افراد کارها را تولید کرد و بازاریابی انجام داد تا علاوه بر فروش بیشتر و جلب رضایت مشتری به اقتصاد تولیدکننده و منطقه نیز کمک بهتری شود.

سردار مهدوی با بیان اینکه در حوزه گردشگری اقدامات خوبی در سنوات اخیر در خراسان جنوبی انجام شده اما هنوز جای کار دارد تا به سطح مطلوب و قابل قبول برسد، گفت: ظرفیت‌های بومی و طبیعی خوبی در جغرافیای خراسان جنوبی وجود دارد که باید با پرداختن به آنها از قوه به فعلیت برسد تا بتوان توجه بیشتری به حوزه گردشگری این استان بشود.

او خطاب به مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: رسالت شما و همکاران در این عرصه بسترسازی، شناسایی افراد فعال و علاقمند کار در این حوزه، معرفی مکان‌های گردشگری و بومگردی استان به مردم و جامعه است.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام تصریح کرد: مردم باید خروجی صنایع‌دستی و گردشگری را لمس کنند تا به سمت تولیدات این عرصه در منطقه‌ خود حرکت کنند، باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود تا باعث حفظ هویت فرهنگی ما و ارتقای سطح اقتصادی جامعه شود.

انتهای پیام/