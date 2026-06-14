به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم احداث دومین بازارچه دائمی صنایع‌دستی و سوغات محلی شهرستان قاینات در شهر نیمبلوک با حضور استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، فرماندار شهرستان قاینات و جمعی دیگر از مسئولین استان و شهرستان و اهالی بخش روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات گفت: این بازارچه در زمینی به مساحت۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد که در فاز اول ۱۵ غرفه با سرمایه‌گذاری شهرداری و با همکاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قبال تخصیص اعتبار یا اعطای تسهیلات در محل مجتمع بین راهی رفاهی خدماتی شهر نیمبلوک و حاشیه جاده آسیایی ساخته خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در خودکفایی، اشتغال‌زایی، ایجاد منبع درآمد مستمر و تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی، افزود: یکی از مهم ترین نیازهای هنرمندان شهرستان و استان، پس از مرحله تولید محصولات، داشتن محلی برای عرضه و فروش کالاهای تولید شده است که به همت مسئولین بخش، این مهم در با احداث بازارچه های صنایع‌دستی و سوغات جامه عمل می‌پوشد.

عباس‌زاده گفت: پس از بازارچه دائمی صنایع‌دستی و سوغات محلی در شهر خضری دشت بیاض با ۱۸ غرفه و پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، این دومین بازارچه شهرستان است که کلنگ احداث آن در بخش نیمبلوک به زمین می‌خورد و با توجه به انجام محاسبات اولیه، امید است در صورت تأمین اعتبار، عملیات عمرانی آن به سرعت انجام شده و آماده بهره‌برداری شود.

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