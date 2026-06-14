سیدامیرسلیمانی رباطی مسئول میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در یادداشتی نوشت: رهبر شهید انقلاب حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه در اهمیت و ارزش صنایع‌دستی کشور ایران بیانات متعددی دارند که حاصل ژرف اندیشی، ظریف‌نگری و درک همه جانبه فرهنگ ایران زمین است که توجه و درک معنای اندیشه امام شهید مصداق بارزی در مسیر تعالی صنایع‌دستی به حساب می‌آید ایشان فرموده‌اند: صنایع‌دستی را خیلی جدی بگیرید (اهمیت صنایع‌دستی در خودکفایی و حمایت از تولیدکنندگان با توجه به سابقه، ریشه و هویت فرهنگی آن)، روی آن سرمایه‌گذاری شود (تجربه نگری هزاران‌ساله صنایع‌دستی در ایران، روحیه و علاقه ذاتی ایرانیان به صنایع‌دستی و تنوع بالای اقلیمی و جغرافیایی صنایع دستی در ایران).

اصلا به اعتقاد من بحث صنایع‌دستی سیاست‌گذاری می‌خواهد (تعریف چشم‌انداز زمانی و زمینه رشد صنایع‌دستی در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران به دلیل‌عدم نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت، زودبازدهی و جایگاه درخشان صنایع‌دستی ایران در جهان و تعیین خط‌مشی صرفا با حمایت‌های مداوم نه مقطعی و زودگذر و بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و نوآورانه در تولید و توزیع صنایع‌دستی).

من به درستی قادر نیستم احساسات خود را نسبت به این کارهای زیبا و خیره کننده بیان کنم (صنایع‌دستی در ذهن‌ها شکل می‌گیرد در قلب‌ها متولد می‌شود و با دست‌ها رنگ و لعاب می‌گیرد و در تقارنش بر قلبها و ذهن‌ها می‌نشیند که برآیند آن آرامش روح و روان است)، به همین اندازه شما را توصیه می‌کنم که دامنه این کار را تا می‌توانید توسعه دهید (توسعه هنر صنعت صنایع‌دستی در هر زمینه‌اش باعث اعتلای اقتصادی و فرهنگی جامعه و به تبع آن رشد اقتصادی جامعه تولیدکننده می‌شود) و آن را به چیزهایی که از نظر تاریخ و سنت و عقاید ملت ما ارزشمند است بپیوندید (هنر در تاریخ ایران از آغاز تا به امروز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است و زمینه فرهنگی جامعه ایرانی در هر عصر و با هر فرهنگ و سنتی که غالب آن عصربوده سلاطین و پاداشاهان را مجاب به حمایت از هنرمندانی می‌کرده است که به خلق آثار هنری متمایز و اعجاب‌انگیز بپردازند) و کار جاودانه (خاصیت هنر جاودانگی آن است هم روح را می‌نوازد و هم خلق آن از روح سرچشمه می‌گیرد چرا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد) خود را بسی معنی‌دار و پر مغز و دارای پیام (آن هنری ارزشمند است که بتواند حامل پیامی باشد پیامی نانوشته که ذهن تماشاگر را دچار خود کند و او را وادار به تفکر کند که همواره هنرها در طول تاریخ زبان خالقان خود بوده‌اند) سازید.

صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به فرموده رهبر شهید انقلاب یک معیشت عزت‌آفرین است چرا که هم باعث اغنای اقتصادی و فرهنگی یک خانواده و هم باعث اغنای اقتصادی و فرهنگی جامعه ایرانی می‌شود معیشتی که ریشه در میراث‌فرهنگی چندین هزارساله ایرانیانی دارد که ذاتا ابتکار عمل در تمام رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از هنر معماری گرفته تا هنرهای تجسمی و صنایع مستظرفه را دست داشته‌اند و در تمام قرون واعصار هنرمندان صاحب نام و نام آموری را به جهانیان معرفی کرده‌اند.

در جایی دیگر فرموده‌اند «صنایع‌دستی تنوعی که دارد، تجملی که دارد و ذوقی که در آن به کار رفته، زیبا و همه پسند است» در این سخن ظریف رهبر شهید انقلاب علاوه بر اشاره به تنوع صنایع‌دستی با تکیه بر تنوع فرهنگی و قومیتی کشور ایران زیبایی و همه پسندی آن است و این زیبایی و همه پسندی محور بسیار مهم تمایز هنرهای سنتی و صنایع‌دستی بر کالاهای صنعتی است چرا که صنایع‌دستی روح‌نواز است و ناخودگاه هر بیننده‌ای را محو زیبایی خود می‌کند این زیبایی نهفته در صنایع‌دستی برگ برنده صنایع‌دستی محسوب می‌شود چرا که بر خلاف کالاهای صنعتی مشابه با صنایع‌دستی که پسوند فرهنگی به خود نمی‌گیرد صنایع‌دستی را به وجه متمایز اقتصاد فرهنگی تبدیل کرده است.

رهبر شهید انقلاب با بیانی دیگر فرموده‌اند: هنر ایرانیِ اصیلِ بسیار ارزشمند و برجسته است (اصالت از هویت ریشه می‌گیرد و هویت بیان ملموس فرهنگیست که در اعماق تاریخ ریشه دارد)؛ باید این را حفظ کنید، توسعه بدهید، هرچه می‌توانید کیفیّت بدهید (هویت و ریشه فرهنگی علاوه بر فخر و مباهاتی که برای صاحبان و وارثان فرهنگ می‌آورد در گذرگاههای رعب‌آور تاریخ و در مقابل زورگویان و مستبدان همچونان کوهی استوار در مقابل طوفانها می‌ایستد و توجه و توسعه و کیفیت دادن به ریشه‌های فرهنگی و حفظ آن یکی از بزرگترین سندها و برگ برنده‌های ملتی است که فرهنگ چندین هزارساله‌ای را در عقبه خود دارند و همین برگ برنده در بزنگاه‌ها عامل پیروزی یک فرهنگ غنی ریشه دار بر فرهنگهای بی‌ریشه است)، روزبه‌روز ابتکارات بیشتری را در آن به وجود بیاورید (صنایع‌دستی در این دیدگاه رهبر شهید باید مدام بروزرسانی شود با خلاقیت آمیخته شود و از دانش‌های نوین در اعتلا و بلوغ آن کمک گرفته شود)؛ این نکته اوّل. نکته دوّم این است که هنر اگرچه چیز برجسته‌ای است و محتاج تعریف نیست هنر مثل زیبایی است؛ احتیاج نیست که کسی تعریف بکند از زیبایی؛ اگر تعریف هم بکنند یا نکنند، به هر حال زیبایی یعنی زیبایی؛ یعنی نقطه مقابل زشتی (از زیبایی‌های صنایع‌دستی همان زیبایی است صنایع‌دستی همان زیبایی است هنرمندی که با دستان خود به خلق صنایع‌دستی می‌پردازد روحی زیبا و جلایافته دارد که می‌تواند این زیبایی را در کالبدی ملموس جلوه دهد و هم خود آرام گردد و هم این آرامش و زیبایی را به طرف مقابلش انتقال دهد)؛ هنر این‌جور است؛ لازم نیست کسی از آن تمجید بکند و به هر حال برجستگی است، به هر حال زیبایی است، به هر حال آفرینندگی است، خلق است؛ از مقوله ابتکار و خلق است لکن اگر ما بخواهیم همین هنر به طور مضاعف ارزش پیدا کند، باید آن را در خدمت هدف‌های صحیح قرار بدهیم (زیبایی و آفرینندگی و ابتکار وخلق زیبایی در توان هر شخص نیست به ذهن‌هایی نیازمند است که خالی از کدری هستند به قلب‌هایی نیازمند است که مهر و موهبت الهی در آن سبز است و به دست‌هایی نیازمند است که بتوانند هنر الهی را از بطن ذهن و قلب خود با الهام از همان موهبت الهی به فعل برسانند فعلیت در این مقوله صحیح نگری و هدف‌گذاری متعالی است با این معنا که هنرمند با دستان خود هم در طلب رزق حلال است هم زیبایی‌های الهی را با صحیح نگری و انتخاب آگاهانه معنا در مسیر هدف متعالی که جلوه زیبایی خداوند است می‌کوشد درست به مثال تک به تک هنرهای دستی متنوع این سرزمین که هر کدام خود تابلویی است در بیان زیبایی خداوند).

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