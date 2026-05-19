بهگزارش خبرنگار میراثآریا، زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده ریاستجمهوری، امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در دومین گردهمایی بومگردیهای کشور که با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالن آمفیتئاتر این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی کسبوکارهای خانوادهمحور در ساختار اقتصادی و اجتماعی جهان، اظهار کرد: بر پایه مطالعات علمی و پژوهشهای حوزه مدیریت، بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان توسط کسبوکارهای خانوادگی ایجاد میشود و این مسئله نشاندهنده نقش تعیینکننده این واحدها در پایداری اقتصادی، انسجام اجتماعی و حفظ سرمایههای فرهنگی ملتهاست.
او با تشریح تفاوت بنیادین میان بنگاههای اقتصادی متعارف و کسبوکارهای خانوادهمحور افزود: در بسیاری از مدلهای اقتصادی، سودآوری و منافع سهامداران، محور اصلی تصمیمگیری است؛ اما در کسبوکارهای خانوادگی، سرمایه اجتماعی و عاطفی جایگاهی محوری دارد. اعتبار خانوادگی، اصالت حرفهای، اعتماد عمومی و پیوند میان اعضای خانواده، ارزشهایی هستند که صاحبان این کسبوکارها حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز حاضر نیستند آنها را فدای منافع کوتاهمدت کنند.
معاون زنان و خانواده ریاستجمهوری با تاکید بر ظرفیتهای کمنظیر بومگردیها در ایران تصریح کرد: بومگردیها کانونهای زنده حفظ و انتقال فرهنگ، آداب و رسوم، زبانهای محلی، خوراک، آیینها و سبک زندگی ایرانی به نسلهای آینده و افکار عمومی جهان بهشمار میآیند. در واقع فعالان این حوزه، حافظان هویت تاریخی و تمدنی ایران عزیز هستند.
بهروزآذر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از زیستبوم کسبوکارهای محلی و خانوادگی گفت: سیاست دولت، ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای پراکنده روستایی و تبدیل آنها به شبکهای منسجم، توانمند و توسعهگراست. در همین چارچوب، تمامی ارکان دولت مأموریت یافتهاند تا از مسیر تسهیلگری، توانمندسازی و ایجاد زیرساختهای حمایتی، روند توسعه این بخش را شتاب بخشند.
او همچنین با قدردانی از نگاه تمدنی و هویتمحور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اظهار داشت: رویکرد وزیر میراثفرهنگی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی ایران به جهان، اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت هویت ملی و توسعه پایدار گردشگری است. تلاشهای صورتگرفته در حوزه توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد انسجام در ظرفیتهای روستایی، زمینهساز شکلگیری افقهای نوین در اقتصاد فرهنگی کشور خواهد بود.
