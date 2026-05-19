۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۲

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در گردهمایی بوم‌گردی‌های کشور:

اقامتگاه‌های بوم‌گردی پناهگاه بازگشت انسان به تعاملات اجتماعی‌اند/ آمادگی کامل دولت برای حمایت رسانه‌ای و تولید محتوای حرفه‌ای در حوزه بوم‌گردی

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر ضرورت بازتعریف روایت رسانه‌ای از بوم‌گردی‌ها، گفت: در جهان امروز که انسان با بحران تنهایی و گسست ارتباطات اجتماعی مواجه است، اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند به کانون بازگشت به تعاملات انسانی، همدلی و تجربه زیست مشترک تبدیل شوند؛ از این‌رو روایت‌گری رسانه‌ای در این حوزه باید فراتر از نگاه اقتصادی، بر بازنمایی پیوندهای انسانی و تصویر واقعی ایران متمرکز باشد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دومین گردهمایی بوم‌گردی‌های کشور که در سالن آمفی‌تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت راهبردی بوم‌گردی‌ها در بازنمایی چهره فرهنگی و اجتماعی ایران، خواستار تحول در شیوه روایت‌گری رسانه‌ای این حوزه شد.

او با اشاره به جایگاه بوم‌گردی‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی و انسانی کشور اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند به پناهگاهی برای بازگشت انسان معاصر به ارتباطات انسانی، گفت‌وگو، همدلی و تجربه زیست جمعی تبدیل شوند؛ ظرفیتی که در شرایط پیچیده و پرشتاب جهان امروز، اهمیتی دوچندان یافته است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: رسانه‌ها باید در روایت بوم‌گردی‌ها از نگاه صرفا اقتصادی عبور کنند و بیش از هر چیز بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی این حوزه تمرکز داشته باشند؛ زیرا آنچه می‌تواند بوم‌گردی را به یک مزیت پایدار برای ایران تبدیل کند، قدرت آن در ایجاد پیوند میان انسان‌ها و احیای حس تعلق اجتماعی است.

گلزاری با تاکید بر ضرورت خلق روایت‌های نوین از ایران تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تولید روایت‌های تازه، اصیل و امیدآفرین از ایران هستیم. اگر بوم‌گردی را تنها از منظر جابه‌جایی جمعیت یا منافع اقتصادی تحلیل کنیم، بخش مهمی از ظرفیت تمدنی و اجتماعی آن نادیده گرفته خواهد شد؛ در حالی‌که این حوزه می‌تواند روایت‌گر سبک زندگی، فرهنگ زیست و روابط انسانی در ایران باشد.

او با اشاره به چالش‌های زندگی مدرن و بحران تنهایی در جوامع شهری گفت: انسان معاصر، به‌ویژه در کلان‌شهرها، با نوعی گسست عاطفی و تنهایی اجتماعی مواجه شده است و بوم‌گردی‌ها این ظرفیت را دارند که فضایی برای بازگشت به گفت‌وگو، همدلی و تجربه‌های مشترک انسانی فراهم کنند. از همین‌رو ضروری است روایت‌های رسانه‌ای این حوزه بر بازنمایی همین پیوندهای انسانی و تجربه‌های زیسته متمرکز شود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: ما باید داستان‌ها، تصاویر و روایت‌های جذاب و اثرگذار از تعاملات انسانی در بوم‌گردی‌ها خلق کنیم تا جامعه و افکار عمومی با نگاهی متفاوت و مسئولانه به این حوزه بنگرند. بازگشت به روایت‌های انسانی، نه‌تنها صدای فعالان بوم‌گردی را رساتر می‌کند، بلکه می‌تواند نگرش جامعه نسبت به ارزش‌های بومی، فرهنگی و اجتماعی را نیز متحول سازد.

گلزاری در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام آمادگی شورای اطلاع‌رسانی دولت برای حمایت رسانه‌ای از حوزه بوم‌گردی اظهار داشت: شورای اطلاع‌رسانی دولت در سراسر استان‌های کشور آماده همکاری با فعالان حوزه گردشگری و بوم‌گردی است و می‌تواند از طریق ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی منسجم و حمایت از تولید محتوای حرفه‌ای، تصویری و روایی، به تقویت بازنمایی صحیح و زیبای ایران در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

او خاطرنشان کرد: شرایط کنونی کشور، فرصتی مهم برای شکل‌دهی به یک شبکه هوشمند روایت‌گری در حوزه بوم‌گردی و گردشگری است؛ شبکه‌ای که بتواند با اتکا به ظرفیت‌های بومی، روایت واقعی، انسانی و تمدنی ایران را به گوش جهانیان برساند و تصویری متفاوت و اصیل از جامعه ایرانی ارائه دهد.

