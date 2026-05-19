به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دومین گردهمایی بوم‌گردی‌های کشور که در سالن آمفی‌تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت راهبردی بوم‌گردی‌ها در بازنمایی چهره فرهنگی و اجتماعی ایران، خواستار تحول در شیوه روایت‌گری رسانه‌ای این حوزه شد.

او با اشاره به جایگاه بوم‌گردی‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی و انسانی کشور اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند به پناهگاهی برای بازگشت انسان معاصر به ارتباطات انسانی، گفت‌وگو، همدلی و تجربه زیست جمعی تبدیل شوند؛ ظرفیتی که در شرایط پیچیده و پرشتاب جهان امروز، اهمیتی دوچندان یافته است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: رسانه‌ها باید در روایت بوم‌گردی‌ها از نگاه صرفا اقتصادی عبور کنند و بیش از هر چیز بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی این حوزه تمرکز داشته باشند؛ زیرا آنچه می‌تواند بوم‌گردی را به یک مزیت پایدار برای ایران تبدیل کند، قدرت آن در ایجاد پیوند میان انسان‌ها و احیای حس تعلق اجتماعی است.

گلزاری با تاکید بر ضرورت خلق روایت‌های نوین از ایران تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تولید روایت‌های تازه، اصیل و امیدآفرین از ایران هستیم. اگر بوم‌گردی را تنها از منظر جابه‌جایی جمعیت یا منافع اقتصادی تحلیل کنیم، بخش مهمی از ظرفیت تمدنی و اجتماعی آن نادیده گرفته خواهد شد؛ در حالی‌که این حوزه می‌تواند روایت‌گر سبک زندگی، فرهنگ زیست و روابط انسانی در ایران باشد.

او با اشاره به چالش‌های زندگی مدرن و بحران تنهایی در جوامع شهری گفت: انسان معاصر، به‌ویژه در کلان‌شهرها، با نوعی گسست عاطفی و تنهایی اجتماعی مواجه شده است و بوم‌گردی‌ها این ظرفیت را دارند که فضایی برای بازگشت به گفت‌وگو، همدلی و تجربه‌های مشترک انسانی فراهم کنند. از همین‌رو ضروری است روایت‌های رسانه‌ای این حوزه بر بازنمایی همین پیوندهای انسانی و تجربه‌های زیسته متمرکز شود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: ما باید داستان‌ها، تصاویر و روایت‌های جذاب و اثرگذار از تعاملات انسانی در بوم‌گردی‌ها خلق کنیم تا جامعه و افکار عمومی با نگاهی متفاوت و مسئولانه به این حوزه بنگرند. بازگشت به روایت‌های انسانی، نه‌تنها صدای فعالان بوم‌گردی را رساتر می‌کند، بلکه می‌تواند نگرش جامعه نسبت به ارزش‌های بومی، فرهنگی و اجتماعی را نیز متحول سازد.

گلزاری در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام آمادگی شورای اطلاع‌رسانی دولت برای حمایت رسانه‌ای از حوزه بوم‌گردی اظهار داشت: شورای اطلاع‌رسانی دولت در سراسر استان‌های کشور آماده همکاری با فعالان حوزه گردشگری و بوم‌گردی است و می‌تواند از طریق ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی منسجم و حمایت از تولید محتوای حرفه‌ای، تصویری و روایی، به تقویت بازنمایی صحیح و زیبای ایران در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

او خاطرنشان کرد: شرایط کنونی کشور، فرصتی مهم برای شکل‌دهی به یک شبکه هوشمند روایت‌گری در حوزه بوم‌گردی و گردشگری است؛ شبکه‌ای که بتواند با اتکا به ظرفیت‌های بومی، روایت واقعی، انسانی و تمدنی ایران را به گوش جهانیان برساند و تصویری متفاوت و اصیل از جامعه ایرانی ارائه دهد.

