به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری شامگاه سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در اجتماع بزرگ «لبیک با رهبری» مردم اصفهان در میدان انقلاب، با ادای احترام به مردم این دیار، اصفهان را «کانون درخشان فرهنگ، تمدن و هویت ایرانزمین» توصیف کرد و گفت: رژیم کودککش صهیونیستی و حامیان آن در کاخ سفید، آگاهانه اصفهان را هدف قرار دادند، زیرا بهخوبی میدانند اصفهان همان خورشید فروزان ایران است که به ملت ایران نور، امید و حرارت میبخشد.
وی با تاکید بر شکست راهبرد دشمن در ایجاد تزلزل اجتماعی و روانی در کشور افزود: دشمن تصور میکرد میتواند چراغ هویت و مقاومت ملت ایران را خاموش کند، اما آنچه امروز در ایران شکل گرفته، یک انقلاب اجتماعی و معرفتی عظیم است که یکی از مهمترین کانونهای آن، اصفهان سرافراز است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به بازتاب جهانی مقاومت مردم ایران تصریح کرد: امروز همه دنیا از عظمت، انسجام و ایستادگی ملت ایران دچار حیرت شدهاند. مقامات کشورهای مختلف در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، با احترام، تکریم و تعظیم سخن میگویند و این، نشانه آشکار پیروزی ملت ایران در میدان اراده و اقتدار است.
صالحیامیری حضور گسترده مردم در صحنه را عامل اصلی اقتدار ملی دانست و اظهار کرد: بیش از ۳۰ میلیون ایرانی شبها در خیابانها و میدانها با فریاد مقاومت ایستادهاند و همین حضور، بزرگترین سرمایه اجتماعی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات صورتگرفته علیه میراث تاریخی کشور گفت: دشمن بهصورت عامدانه و هدفمند به میراثفرهنگی ایران تعرض کرد و ۱۴۹ بنای تاریخی کشور را مورد تهاجم قرار داد؛ اقدامی که نشان میدهد آنان بیش از هر چیز، از هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران هراس دارند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی بناهای تاریخی اصفهان تاکید کرد: اصفهان همچون سروی بلندبالا و استوار، این زخمها را تحمل میکند، اما هرگز خم نخواهد شد و ملت ایران پاسخ این جنایتها را خواهد داد.
صالحیامیری همچنین با تاکید بر حضور دولت در کنار مردم گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، از جمله اصفهان، تمامقد در کنار مردم ایستاده و هیچ شأنی جز خدمت به ملت برای خود قائل نیست.
وی افزود: قدرت سخت جمهوری اسلامی در میدان مقاومت شکل گرفت و مردم نیز با حضور آگاهانه خود در صحنه، قدرت نرم ایران را تثبیت کردند؛ پیوند این دو قدرت، امروز صحنهای تاریخی از اقتدار ملی خلق کرده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: اگر امروز ملت ایران آزادانه و مقتدرانه در صحنه حضور دارد، این عزت و امنیت مرهون خون پاک شهداست.
در پایان این مراسم، سیدرضا صالحیامیری از خانواده معظم شهید سلمانی کردآبادی تجلیل کرد.
