به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با صدور پیامی، درگذشت مرحوم «محمود گلشن شیرازی» از مدیران باسابقه، خوشنام و تأثیرگذار ورزش ایران و پدر همسر رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی کشور را تسلیت گفت.
در متن پیام وزیر میراثفرهنگی آمده است: خبر درگذشت مرحوم مغفور حاج محمود گلشن شیرازی، موجب اندوه و تأثر عمیق شد. آن مرحوم طی سالیان متمادی با حضور مؤثر و مسئولانه در عرصه مدیریت ورزش کشور، منشأ خدماتی ارزشمند و ماندگار برای ورزش ایران بود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن ابراز همدردی با رائد فریدزاده و خانواده آن مرحوم، این ضایعه را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
