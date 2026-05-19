۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۷

صالحی‌امیری در پیامی درگذشت «محمود گلشن شیرازی» را تسلیت گفت

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم محمود گلشن شیرازی، از مدیران باسابقه و خوشنام ورزش ایران و رئیس اسبق فدراسیون‌های گلف و تنیس، تاکید کرد: خدمات صادقانه و تلاش‌های ماندگار این چهره اثرگذار، در حافظه تاریخی ورزش کشور ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی درگذشت مرحوم «محمود گلشن شیرازی»، از مدیران باسابقه، خوشنام و تأثیرگذار ورزش ایران و همسر طاهره طاهریان، چهره ماندگار ورزش کشور را تسلیت گفت.

در متن پیام وزیر میراث‌فرهنگی آمده است: خبر درگذشت مرحوم حاج محمود گلشن شیرازی، موجب تأثر و اندوه عمیق جامعه ورزش و دوستداران خدمت و اخلاق شد. آن مرحوم طی دهه‌ها فعالیت مؤثر در عرصه مدیریت ورزشی، با قبول مسئولیت‌های مهم، از جمله ریاست فدراسیون‌های گلف و تنیس، نقش مهمی در توسعه، ساماندهی و اعتلای ورزش کشور ایفا کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، این ضایعه اندوهبار را به سرکار خانم طاهره طاهریان، خانواده معزز و بستگان ایشان تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت کرد.

دبیر مهدی نورعلی

