به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شامگاه سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در رأس هیأتی وارد استان اصفهان شد و در بدو ورود، مورد استقبال استاندار اصفهان، مدیران استانی و جمعی از مسئولان محلی قرار گرفت.
وزیر میراثفرهنگی در نخستین برنامه این سفر، با حضور در مجموعه تاریخی کاروانسرای شاهعباسی مادرشاه، از بخشهای مختلف این بنای شاخص تاریخی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت ظرفیتهای گردشگری، روند خدماترسانی و برنامههای مرتبط با صیانت و بهرهبرداری فرهنگی از این مجموعه قرار گرفت.
کاروانسرای مادرشاه، بهعنوان یکی از مهمترین یادگارهای معماری عصر صفوی و از نمادهای پیوند تاریخ، هویت و اقتصاد فرهنگی ایران، در سالهای اخیر به یکی از کانونهای مهم گردشگری و دیپلماسی فرهنگی کشور تبدیل شده است.
صالحیامیری در ادامه برنامههای سفر خود، با حضور در اجتماع مردمی «لبیک با رهبری» در اصفهان، در کنار اقشار مختلف مردم حاضر شد و ضمن گفتوگو با شهروندان، بر اهمیت انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و نقش مردم در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی ایران تاکید کرد.
