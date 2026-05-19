بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه، به همراه انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزارتخانه، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارتخانه، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی و محمدمهدی عسگرپور مدیرکل تسهیلات و کارآفرینی وزارتخانه، در دیدارهای جداگانه با هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت، آیتالله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه و محسن سیفیکفشگری مدیرعامل بانک ملی، درباره توسعه همکاریهای مشترک در حوزه اقتصاد گردشگری، بومگردی، صنایعدستی و حمایت از اشتغال روستایی گفتوگو کردند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشستها، با تبیین ضرورت توجه به احیای روستاها، اظهار کرد: در دهههای گذشته نسبت جمعیت کشور به سود روستا بود، اما تغییر الگوی زیست و مهاجرت، روستاها را با چالش کاهش جمعیت مواجه کرده است و امروز باید با سیاستگذاری هوشمندانه، زمینه بازگشت رونق و پویایی به روستاها را فراهم کنیم.
او توسعه بومگردی را یکی از مهمترین ابزارهای تثبیت جمعیت در مناطق روستایی دانست و افزود: برای اینکه روستا زنده بماند، باید امکان ایجاد اشتغال، تولید و زیست پایدار در همان محیط فراهم شود. راهبرد «هر روستا، یک بومگردی» میتواند ضمن حفظ هویت فرهنگی و سبک زندگی بومی، اقتصاد محلی را نیز فعال کند.
صالحیامیری با اشاره به استقبال گسترده مردم از سفر به مناطق روستایی در نوروز امسال تصریح کرد: در نوروز ۱۴۰۵ بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به روستاها و اقامتگاههای بومگردی سفر کردند که این آمار نشاندهنده ظرفیت عظیم روستاهای ایران در حوزه گردشگری و اقتصاد فرهنگی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «زیست با روستاییان» به معنای تقویت اشتغال، حفظ جمعیت و پایداری اجتماعی در روستاهاست، خاطرنشان کرد: انگیزه ما این است که روستاییان در همان روستا فعالیت کنند، تولید داشته باشند و از یک زندگی باکیفیت و پایدار برخوردار شوند.
او صنایعدستی را پیشران احیای اقتصاد روستایی عنوان کرد و گفت: امروز حدود ۳۰۰ رشته و محصول صنایعدستی در کشور تولید میشود که هر یک بخشی از هویت تمدنی و ظرفیت اقتصادی ایران محسوب میشوند، اما در کنار تولید، باید به موضوع بازاریابی، فروش و اتصال این محصولات به بازارهای مصرف نیز توجه جدی شود.
صالحیامیری با بیان اینکه رونق صنایعدستی و بومگردی میتواند زمینهساز بازگشت انگیزه به روستاها باشد، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که تولیدات روستایی به شهرها راه پیدا کند، مردم از این محصولات استفاده کنند و زنجیرهای از اشتغال، تولید و درآمد در مناطق روستایی شکل بگیرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین از شبکه بانکی کشور خواست با نگاه توسعهمحور و حمایتگر، در کنار فعالان حوزه گردشگری، صنایعدستی و تولیدکنندگان روستایی قرار گیرد و زمینه تسهیل تأمین مالی، پرداخت تسهیلات و حمایت از کارآفرینان این حوزهها را فراهم کند.
در این دیدارها، مدیرانعامل بانکهای تجارت، سپه و ملی نیز ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر حمایت از طرحهای اشتغالزا، توسعه بومگردی، تقویت صنایعدستی و پشتیبانی از تولید و کارآفرینی در مناطق روستایی تاکید کردند.
