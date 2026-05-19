به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید مالک حسینی در دومین گردهمایی بومگردیها که امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن آمفیتئاتر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، اظهار کرد: بومگردی فراتر از یک فعالیت اقتصادی، تجلی بارز اقتصاد اجتماعی و میراثگردی است. این حوزه تلفیقی از فعالیتهای دلی و اقتصادی است که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با تبیین مزایای مدل تعاونی، بر ضرورت تجمیع منابع برای ایجاد قدرت چانهزنی و سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: در مدل تعاونی، شما همزمان بازیگر، مدیر، نیروی کار و سهامدار هستید. تجمیع منابع کوچک در قالب یک مجموعه منسجم میتواند اهرمهای مالی قدرتمندی ایجاد کند. به عنوان مثال، تجمیع حق عضویتهای اندک، سرمایهای عظیم پدید میآورد که نظام بانکی را برای ارائه تسهیلات و حمایت از این بخش ترغیب میکند.
او همچنین به چالشهای استانداردسازی و هزینههای بالای ارائه خدمات در سطح شهرستانها اشاره کرد و افزود: تشکیل تعاونیها میتواند با ایجاد اشتراک در خدمات، هزینههای انفرادی را کاهش داده و سطح کیفی خدمات را ارتقا بخشد.
حسینی در ادامه با اشاره به تغییر ماهیت بومگردی در دو دهه اخیر و حرکت آن به سمت حرفهایگری، بر لزوم ایجاد یک زیستبوم (اکوسیستم) پیرامونی تأکید کرد و گفت: فعالان بومگردی باید با سایر بخشها از جمله صنایع دستی پیوند برقرار کنند تا اقتصاد محلی به شکلی منسجم توسعه یابد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم «اقتصاد آیین و فرهنگ» پرداخت و افزود: بسیاری از کشورهای توسعهیافته از مراسمهای سنتی و فرهنگ بومی خود برای خلق فرصتهای تجاری و جذب گردشگر استفاده میکنند. ما در ایران دارای مناسک، جشنهای ملی و آیینهای بومی بسیار عمیق و جذابی هستیم که از نظر ارزش، بسیار فراتر از نمونههای خارجی است. وظیفه ما این است که این آیینها و رویدادها را به ظرفیتهایی برای توسعه گردشگری تبدیل کنیم.
او در پایان با اشاره به نقش زیرساختهای اطلاعرسانی در شناسایی این ظرفیتها، خواستار ایجاد نظامی شد که بتواند رویدادها، بازارچههای محلی و مراسمهای بومی هر استان را به درستی معرفی کند تا این چرخه اقتصادی و فرهنگی به شکلی کارآمد عمل کند.
