به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به استان اصفهان، با حضور در منطقه «دشت مهیار» از محل ثبت‌شده این رویداد تاریخی و راهبردی بازدید کرد.

«دشت مهیار» ماه گذشته به‌دنبال تصویب و اعلام رسمی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌دلیل جایگاه ممتاز تاریخی، ملی و هویتی خود در زمره میراث ملی دفاع مقدس کشور به ثبت رسید؛ اقدامی که با هدف صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران و حفاظت از یکی از مهم‌ترین نمادهای مقاومت و ناکامی دشمنان در تحقق اهداف عملیاتی صورت گرفت.

ثبت ملی این منطقه در پی رخدادهای نخستین ساعات بامداد یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ انجام شد؛ رخدادی که در جریان آن، جنوب استان اصفهان صحنه یک عملیات متجاوزانه از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. در این عملیات، که در برخی محافل نظامی از آن با عنوان «طبس ۲» یاد می‌شود، هواپیماهای آمریکایی در یک باند متروکه در منطقه دشت مهیار فرود آمدند، اما این اقدام با شکست راهبردی و ناکامی کامل در دستیابی به اهداف از پیش طراحی‌شده مواجه شد.

