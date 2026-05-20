به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جمع مردم شهرضا، با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به مردم استان اصفهان و این شهرستان، اظهار کرد: مردم مؤمن، نجیب و بافضیلت شهرضا همواره در حافظه تاریخی ایران اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت شناخته می‌شوند و نام این دیار با مجاهدت شهیدان بزرگ گره خورده است.

وی با ادای احترام به شهدای والامقام شهرستان شهرضا، به‌ویژه شهید محمدابراهیم همت، افزود: عزت، امنیت و اقتداری که امروز ملت ایران از آن برخوردار است، مرهون خون پاک شهدا و مجاهدت فرماندهان بزرگی همچون شهید همت است؛ شخصیتی که نام و یاد او هر روز در متن زندگی مردم و مسئولان جاری است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با اشاره به پیگیری مطالبات مردم از سوی نماینده شهرستان شهرضا، تصریح کرد: دولت مردمی و مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی خود را موظف می‌دانند که در چارچوب مسئولیت‌های اجرایی، پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم باشند و مسیر خدمت‌رسانی را با جدیت دنبال کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به شرایط کنونی کشور و جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، تاکید کرد: امروز ملت ایران در برابر رژیم کودک‌کش و حامیان آن در کاخ سفید ایستاده است و بی‌تردید با اتکا به انسجام ملی، ایمان مردم و رهبری هوشمندانه، از این مرحله عبور خواهد کرد.

وی افزود: مردم اصفهان و شهرضا به‌زودی جشن پیروزی و سربلندی ایران را برگزار خواهند کرد و جهانیان ایرانِ مقتدر، متحد و عزتمند را بیش از گذشته خواهند شناخت.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به برخی محدودیت‌ها و مشکلات موجود، گفت: از همین تریبون از مردم عزیز بابت کمبودها و دشواری‌ها عذرخواهی می‌کنم، اما دولت با تمام ظرفیت در میدان خدمت حضور دارد و استاندار اصفهان نیز با اختیارات ویژه دولت، پیگیر حل مسائل و مطالبات مردم استان است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، وحدت، همدلی، همنوایی و همبستگی ملی ضرورت دارد تا دشمنان ایران اسلامی دریابند که ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها، استوار و مقاوم ایستاده است.

صالحی‌امیری در پایان با درود به روح شهدای «جنگ رمضان» و شهدای انقلاب اسلامی، بر استمرار مسیر عزت و مقاومت ملت ایران تاکید کرد.

