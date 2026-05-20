به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری در جریان بازدید از بناهای تاریخی آسیبدیده اصفهان، با بیان اینکه دولت و مجموعه نظام حساسیت ویژهای نسبت به اصفهان دارند، اظهار کرد: اصفهان را نمیتوان صرفا مجموعهای از بناها، سازهها و خیابانها تعریف کرد؛ اصفهان هویت ملت ایران و شناسنامه تمدنی این سرزمین است.
وی افزود: اصفهان همچون خورشیدی در جغرافیای فرهنگی ایران میدرخشد؛ خورشیدی که هم نور میبخشد و هم حرارت و حیات فرهنگی تولید میکند و به همین دلیل هرگونه تعرض به میراث تاریخی این شهر، تعرض به حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایرانیان تلقی میشود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به برخی بناهای تاریخی کشور در جریان جنگ رمضان تصریح کرد: دشمن کودککش صهیونیستی و حاکمان بیخرد کاخ سفید تصور کردند با آسیبزدن به برخی بناهای تاریخی میتوانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، حال آنکه ملت ایران ریشه در تمدنی چند هزار ساله دارد و فرزندان این سرزمین پاسخ قاطع خود را در میدان خواهند داد.
صالحیامیری با اعلام اینکه در مجموع ۱۴۹ بنای تاریخی کشور در این حملات دچار آسیب شدهاند، گفت: پس از تهران، اصفهان بیشترین میزان آسیب را متحمل شد، اما با وجود این خسارتها، روند احیا و بازسازی با سرعت، دقت و بر مبنای اصول علمی آغاز شد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تمامی ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی خود را برای مستندسازی و پیگیری این جنایات بهکار گرفته و در همین راستا با سازمان ملل، یونسکو، آیسسکو و وزرای میراثفرهنگی کشورهای مختلف مکاتبات رسمی انجام شده است.
وزیر میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: دبیرکل یونسکو وعده داده است که در نخستین فرصت، هیأتهای کارشناسی بینالمللی برای بررسی ابعاد خسارات واردشده به ایران اعزام شوند و طبیعتا یکی از مهمترین مقاصد این هیأتها، اصفهان خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه مرمت آثار تاریخی صرفا بر پایه ضوابط علمی، مطالعات تخصصی و تصویب در کمیتههای فنی انجام میشود، اظهار کرد: هیچگونه مرمت نمایشی، شتابزده و غیراصولی در دستور کار قرار ندارد و خوشبختانه اصفهان یکی از قطبهای اصلی دانش مرمت، معماری و میراثفرهنگی کشور است و از ظرفیت دانشگاهی و تخصصی کمنظیری برخوردار است.
صالحیامیری افزود: تمامی ۱۴۹ بنای آسیبدیده اکنون در مرحله مطالعات و برآورد خسارت قرار دارند و پس از تکمیل مستندسازیها و بهرهبرداری حقوقی از پرونده جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، عملیات اجرایی مرمت آغاز خواهد شد.
وی همچنین از تفویض اختیارات دولت به استانداران خبر داد و گفت: رئیسجمهور اختیارات گستردهای را به استانداران سراسر کشور تفویض کردهاند و وزارت میراثفرهنگی نیز در همین چارچوب اختیارات لازم را واگذار کرده است تا فرآیند تصمیمگیری و اقدام برای احیای بافتهای تاریخی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی با قدردانی از مدیریت استان اصفهان اظهار کرد: استاندار اصفهان، شهردار این شهر و مجموعه مدیران استانی با رویکردی مسئولانه و میراثدوستانه پای کار ایستادهاند و دولت مصمم است اصفهان را در صدر اولویتهای مرمتی و حمایتی کشور قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه جهانی اصفهان در حوزه گردشگری و صنایعدستی گفت: آینده اصفهان، آیندهای روشن و پرنشاط خواهد بود و بهزودی شاهد حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی در این شهر تاریخی خواهیم بود؛ چراکه اصفهان نهتنها قطب تمدنی و گردشگری ایران، بلکه نماد تداوم فرهنگ و هویت ایرانی در جهان است.
صالحیامیری همچنین در مراسم رونمایی از طرح جامع احیای ورزش چوگان در میدان نقشجهان، چوگان را بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران دانست و تصریح کرد: چوگان بخشی از حافظه تاریخی، آیین فرهنگی و سبک زیست ایرانیان است.
وی با تقدیر از تلاشهای صورتگرفته برای احیای این ورزش سنتی افزود: همه کسانی که برای اعتلای چوگان ایران تلاش کردهاند، در حقیقت برای پاسداشت هویت فرهنگی ایرانزمین گام برداشتهاند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین در ادامه برنامههای خود از سند مالکیت عمارت عالیقاپو رونمایی کرد و این اقدام را گامی مهم در مسیر تثبیت حقوقی و صیانت بلندمدت از میراث تاریخی اصفهان دانست.
