به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری شامگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامههای روز دوم سفر استانی خود به اصفهان، در نشست شورای اداری شهرستان مبارکه که با حضور مسئولان استانی، مدیران محلی، نمایندگان مردم و جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، جنگ رمضان را نقطه عطفی در بازتعریف قدرت ملی ایران توصیف کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ابتدای سخنان خود با تاکید بر عظمت جایگاه شهدا اظهار کرد: ما در جایگاهی نیستیم که شهدا را تجلیل کنیم؛ بلکه باید از آنان طلب شفاعت کنیم. ملت ایران تا همیشه مدیون خون شهداست و امنیت، عزت و سربلندی امروز کشور، مرهون ایثار کسانی است که جان خود را فدای ایران و انقلاب کردند.
او با اشاره به تحولات ناشی از جنگ رمضان افزود: اگر ملت ایران در این نبرد پیروز شد، به دلیل مقاومت رزمندگان، ایستادگی مردم و فداکاری شهدایی بود که اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. دشمنان تصور میکردند در کمتر از دو هفته میتوانند نظام اسلامی را سرنگون کنند، اما امروز خود در باتلاقی گرفتار شدهاند که با محاسبات غلطشان ایجاد کردند.
صالحیامیری با اشاره به تغییر نگاه قدرتهای جهانی نسبت به ایران تصریح کرد: امروز ادبیات و رفتار مقامات جهانی نسبت به ایران تغییر کرده است. آنان به این باور رسیدهاند که قدرت ملی ایران و پشتوانه مردمی نظام، واقعی، عمیق و تعیینکننده است. یکی از مقامات ارشد جهان در گفتوگو با وزیر امور خارجه کشورمان اذعان کرده بود که ملت ایران و انسجام اجتماعی آن را دستکم گرفته بودند.
عضو کابینه دولت با تاکید بر نقش مردم در تثبیت اقتدار ملی گفت: خیابان را نباید به نام فرد یا جریانی ثبت کرد؛ خیابان تجلی اراده خودجوش ملت برای دفاع از هویت و عزت ملی است. امروز میدان و خیابان مکمل یکدیگرند و دولت نیز خود را پشتیبان مردم میداند.
او همچنین با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط جنگی و تأمین نیازهای عمومی جامعه خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارهای ناشی از جنگ، دولت با تمام ظرفیت در میدان حضور دارد تا نیازهای اساسی مردم تأمین شود. البته بخشی از مشکلات اقتصادی و گرانیها، واقعیت تلخ جنگ است، اما دولت صادقانه در کنار مردم ایستاده و برای کاهش فشارها تلاش میکند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود، از شکلگیری یک «انقلاب معرفتی» در جامعه ایران سخن گفت و تصریح کرد: جامعه ایران در فاصلهای کوتاه از شکاف و زخم اجتماعی عبور کرد و به مرحلهای از همدلی، وفاق و انسجام ملی رسید. امروز ملت ایران در جغرافیای جدیدی از همبستگی و همسرنوشتی قرار گرفته است.
او با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهرستان مبارکه گفت: این شهرستان دارای هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ارزشمند است؛ تاکنون بیش از ۳۰۰ اثر در مبارکه شناسایی و ۶۵ اثر نیز ثبت ملی شده است که نشاندهنده غنای فرهنگی این منطقه است.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت انتقال مفاهیم هویت ملی و مقاومت به نسل جوان افزود: باید به فرزندانمان آموزش دهیم که در چه جغرافیایی و در چه مقطع تاریخی زندگی میکنند؛ ملتی که در برابر به اصطلاح قدرتهای جهان ایستاد و دشمن را در گرداب محاسبات اشتباهش گرفتار کرد.
او همچنین با تجلیل از ایثار مردم مبارکه در دوران جنگ رمضان اظهار کرد: مردم این شهرستان در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کردند و با تقدیم ۶۰۰ شهید، سهم بزرگی در عزت و اقتدار ایران اسلامی دارند.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه، با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه گردشگری در دوران پساجنگ گفت: ما در آینده با ایران جدیدی مواجه خواهیم شد و جهان برای شناخت این ایران به کشورمان سفر خواهد کرد. مسیرهای نوین گردشگری در مکران، هرمزگان، خلیجفارس، بوشهر و خوزستان فعال خواهد شد و گردشگری مقاومت و تمدن، افق تازهای را پیش روی صنعت گردشگری ایران قرار خواهد داد.
او تاکید کرد: جهانیان میخواهند بدانند این ملت چگونه در برابر فشارهای سنگین ایستادگی کرد و دشمن را وادار به عقبنشینی ساخت. ایرانِ پساجنگ، تصویر تازهای از اقتدار، فرهنگ، تمدن و مقاومت را به جهان ارائه خواهد کرد.
صالحیامیری همچنین وعده داد مطالبات و مسائل مطرحشده از سوی مدیران و مسئولان شهرستان مبارکه در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سطح دولت پیگیری شود.
پیش از برگزاری این نشست، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از خانه صنایعدستی شهرستان مبارکه بازدید کرد و در دیدار با هنرمندان و فعالان این حوزه، بر حمایت از ظرفیتهای بومی و تقویت اقتصاد هویتمحور در منطقه تاکید کرد.
