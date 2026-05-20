اصفهان پرچمدار تمدن در جهان است/ دشمنان، از تاریخ و عظمت تمدنی اصفهان کینه دارند/ شکاف نسلی نتیجه ضعف در انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی به فرزندان ماست

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به اصفهان و در همایش بزرگداشت هفته میراثفرهنگی که با حضور پیشکسوتان، استادکاران، مرمتگران و فعالان حوزه میراثفرهنگی برگزار شد، با ادای احترام به جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان، این شهر را «هویت زنده ایران» توصیف کرد و گفت: ما به اصفهان آمدیم تا به بزرگان، پیشکسوتان، مرمتگران و استادکاران این سرزمین ادای احترام کنیم و پیام قدردانی دولت را به آنان برسانیم؛ چراکه هر بنای تاریخی اصفهان، خاطرهای از دستان هنرمند و جانهای عاشق شما را در خود دارد.
وی افزود: جهانیان اصفهان را نه با صنعت و برجها، بلکه بهعنوان پرچمدار فرهنگ و تمدن ایران میشناسند و اگر بنا باشد از ایران سخن بگوییم، باید از اصفهان آغاز کنیم.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر نقش فرهنگ و تمدن در اقتدار ملی اظهار کرد: اگر امروز ایران در جهان دارای اعتبار، عزت و غرور است، این منزلت برخاسته از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانزمین است؛ تمدنی که همچون رودخانهای جاری، نسلها و ملتها را سیراب کرده و ماندگار خواهد ماند.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، اصفهان را «خورشید تابان ایران» خواند و تصریح کرد: اصفهان هم روشنایی میبخشد و هم گرما؛ این شهر بزرگترین کتاب تاریخ ایران و قلب تپنده میراثفرهنگی کشور است.
وی با اشاره به ضرورت بازخوانی هویت تاریخی برای نسل جوان گفت: روسای دانشگاهها، آموزشوپرورش و نظام آموزشی کشور باید یکبار دیگر تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن اصفهان را به فرزندان ما بیاموزند. بخشی از شکاف نسلی امروز ناشی از آن است که نتوانستهایم این غنای فرهنگی را به نسل جدید منتقل کنیم.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به جایگاه تمدنی اصفهان در تاریخ ایران اظهار کرد: اینکه صفویان از اردبیل به قزوین و سپس اصفهان کوچ کردند و اصفهان را به مرکز حکمرانی و تمدن خود بدل ساختند، حامل رمز و رازهای عمیق تاریخی و تمدنی است که پژوهشگران باید آن را واکاوی کنند.
صالحیامیری در ادامه، حملات دشمنان آمریکایی-صهیونی به زیرساختها و نمادهای تاریخی ایران را ناشی از کینه نسبت به تمدن ایرانی دانست و گفت: دشمنان ملت ایران بهخوبی میدانند که اصفهان نماد تمدنی درخشان در جهان است و به همین دلیل نسبت به این جغرافیای تمدنی کینه دارند؛ زیرا خود فاقد پیشینه تاریخی و تمدنی هستند.
وی با اشاره به همبستگی اقوام و ادیان مختلف در دفاع از ایران افزود: جامعه کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان و همه اقلیتهای دینی در کنار ملت ایران ایستادهاند و این انسجام ملی، ریشه در عمق تمدنی ایران دارد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به ثبت جهانی آثار تاریخی ایران گفت: وقتی جهان از ثبت آثار ۶۳ هزار ساله ایران سخن میگوید، در حقیقت در برابر عظمت تاریخی و تمدنی ملت ایران سر تعظیم فرود میآورد.
صالحیامیری در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اهتمام دولت برای حل مسائل استان اصفهان اظهار کرد: دولت و شخص رئیسجمهور اختیارات گستردهای را به استانداران تفویض کردهاند و ما نیز در وزارتخانهها این مسیر را دنبال کردهایم تا مدیریت استانها چابکتر و کارآمدتر عمل کند.
وی افزود: باور قلبی من این است که اصفهان نهتنها بار دیگر به اوج شکوه و عظمت تاریخی خود بازخواهد گشت، بلکه جشن پیروزی و جشن احیای عظمت تمدنی اصفهان را نیز در کنار مردم این دیار برگزار خواهیم کرد.
