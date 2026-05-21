به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامههای سومین روز سفر استانی خود به استان اصفهان، وارد شهرستان خوانسار شد و ضمن حضور بر مزار شهدا، از مسجد تاریخی خوانسار و خانه تاریخی ابهری بازدید کرد.
وی در جمع خبرنگاران، با ابلاغ سلام به مردم «نجیب، متدین و بافضیلت» خوانسار، اظهار کرد: به دعوت نماینده مردم، آقای خاتمی، که از چهرههای خوشنام مجلس و کشور هستند، امروز در شهرستان خوانسار حضور یافتیم تا درباره مسائل و نیازهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و زیرساختهای فرهنگی منطقه تصمیمگیری شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به خسارات وارده به بناهای تاریخی کشور در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: آنچه امروز برای دولت و وزارت میراثفرهنگی اهمیت راهبردی دارد، آغاز فوری عملیات مرمت و بازآفرینی بناهای آسیبدیده است. در مجموع ۱۴۹ بنای تاریخی کشور دچار خسارت جدی شدهاند که برای تمامی آنها برنامهای منظم، علمی و زمانبندیشده تدوین خواهد شد.
۲۰ استان کشور در حال ارزیابی تخصصی خسارتها هستند
صالحیامیری با تشریح روند اقدامات ملی برای حفاظت و احیای آثار تاریخی آسیبدیده افزود: هماکنون همکاران ما در ۲۰ استان کشور در حال مطالعه، ارزیابی میزان خسارتها و طراحی سازوکارهای تخصصی مرمت هستند و پس از تکمیل این مرحله، تیمهای مرمت و مقاومسازی در مناطق مستقر شده و عملیات اجرایی را آغاز خواهند کرد.
وی با تاکید بر اهمیت جایگاه تاریخی و هویتی مسجد تاریخی خوانسار اظهار داشت: شایسته نیست مجموعهای با این ارزش و اعتبار فرهنگی در چنین وضعیتی باقی بماند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم از هفته آینده مطالعات تخصصی، مقاومسازی و مرمت این بنای ارزشمند آغاز شود و تلاش ما این است که عملیات اجرایی تا پایان سال به سرانجام برسد.
صالحیامیری همچنین با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر معماری صفوی در استان اصفهان اظهار کرد: بخش مهمی از مساجد تاریخی اصفهان، از فاخرترین و معتبرترین سازههای دوره صفوی در کشور بهشمار میروند که خوشبختانه همچنان زنده، پویا و فعال هستند و حفاظت از آنها، صیانت از حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران است.
وی درباره روند ثبت جهانی مساجد تاریخی اصفهان نیز تصریح کرد: پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی اصفهان با قوت در حال پیگیری است و آسیبهای اخیر، خللی در این فرآیند ایجاد نخواهد کرد. انشاءالله در آینده نزدیک، شاهد ثبت جهانی این میراث ارزشمند خواهیم بود.
تدوین تفاهمنامه مشترک برای توسعه خوانسار
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از توافق برای تدوین تفاهمنامه مشترک با مدیریت شهری خبر داد و گفت: پیشنهادهای مطرحشده مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد تفاهمنامهای تنظیم و امضا شود تا اقدامات اجرایی و توسعهای در سریعترین زمان ممکن آغاز شود.
وی افزود: همکاران ما از تهران برای بررسی ابعاد مختلف موضوع به منطقه اعزام خواهند شد و با ساماندهی مجموعههای تاریخی، بستر مناسبی برای تبدیل خوانسار به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور فراهم خواهد شد.
